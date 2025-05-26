Пощечина от первой леди: что произошло между Макроном и его женой во время визита во Вьетнам

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы получил пощечину от жены Брижит во время выхода из самолета после прибытия во Вьетнам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Что предшествовало

Сегодня по ряду СМИ разлетелись сообщения о том, что Макрон получил пощечину от жены.

На кадрах видно, как двери самолета с президентом Франции и первой леди открываются и за ними видно самого Макрона, но жену не видно. Однако в этот момент рука Брижит ударила его по лицу. Макрон сделал вид, будто ничего не произошло.

Затем Макрон и Брижит начали спускаться по трапу. И президент Франции даже постарался, чтобы жена взяла его под руку, но та не отреагировала на его жест и сама стала спускаться по лестнице

Что говорят у Макрона

В окружении французского президента уже отреагировали на ситуацию, указав на возможный спор между супругами. Как сообщил в комментарии изданию человек из окружения Макрона, вероятно, между ними произошла "супружеская ссора".

Сам же Макрон назвал жест своей жены, который зафиксировали камеры репортеров, шуткой.

"Мы ссоримся и, скорее, шутим с моей женой", - сказал Макрон, добавив, что инцидент "раздувают до чего-то вроде геопланетарной катастрофы".

Брижит и Эммануэль Макрон

Пара состоит в браке с 2007 года. Брижит Макрон активно поддерживала Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании и 15 мая 2017 года стала первой леди Франции. Впервые в этом статусе она появилась публично 2 июня 2015 года - на официальном ужине с королем Испании Филиппом и его женой.