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Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолодания

12:20 08.06.2026 Пн
3 мин
Снижение температуры воздуха вероятно в большинстве областей, но не сейчас
aimg Ирина Костенко
Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолодания Погода в Украине остается влажной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине 9 июня будет теплая, хотя и дождливая. Однако "на горизонте" уже виднеется похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Погода 9 июня: в Украине прогнозируют дожди (местами - грозы), температура на востоке и западе может подниматься +25...+29°С.
  • Что в Киеве: вторник в столице ожидается не без дождей из-за атмосферного фронта, днем будет около +22...+23°С.
  • Предупреждение 8 июня: сегодня по городу Киеву и Киевской области объявили "желтый" уровень опасности из-за значительного дождя и грозы.
  • Изменение ситуации: в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая и влажная погода (даже душная), но в конце недели температура в большинстве областей может пойти на спад.

Что будет с погодой во вторник, 9 июня

Согласно информации специалиста, в течение 9 июня дождей в Украине "еще будет полно".

При этом "значительно меньшая" вероятность осадков во вторник в западных областях.

Температура воздуха, по словам Диденко, будет высокая:

  • на западе;
  • на востоке.

Там столбики термометров в течение дня могут подниматься до +25...+29 градусов по Цельсию.

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"На остальной территории Украины предполагается +20...+24 градуса", - сообщила синоптик.

Согласно прогнозу погоды от специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 9 июня местами возможны также грозы.

Температура воздуха ночью - около +10...+18°С.

Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолоданияПрогноз погоды УкрГМЦ на 9 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды в Киеве

По данным Диденко, в Киеве в течение 9 июня ожидается временами дождь (из-за атмосферного фронта).

"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - уточнила специалист.

Ночью (исходя из графика прогноза от УкрГМЦ), температура воздуха в столице может быть около +16 градусов по Цельсию.

Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолоданияГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит заметить, что уже сейчас синоптики УкрГМЦ предупреждают жителей и гостей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.

Так, в ближайшее время и до конца дня 8 июня вероятны:

  • значительный дождь;
  • грозы.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперт.

Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолоданияПредупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

    Когда в Украине может похолодать

    Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода - с периодическими дождями.

    "Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности", - уточнила метеоролог.

    Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолоданияДожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолоданияПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

    В завершение она сообщила, что в конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха.

    Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

    Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.

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