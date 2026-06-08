Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолодания

Погода в Украине 9 июня будет теплая, хотя и дождливая. Однако "на горизонте" уже виднеется похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Погода 9 июня : в Украине прогнозируют дожди (местами - грозы), температура на востоке и западе может подниматься +25...+29°С.

: в Украине прогнозируют дожди (местами - грозы), температура на востоке и западе может подниматься +25...+29°С. Что в Киеве : вторник в столице ожидается не без дождей из-за атмосферного фронта, днем будет около +22...+23°С.

: вторник в столице ожидается не без дождей из-за атмосферного фронта, днем будет около +22...+23°С. Предупреждение 8 июня : сегодня по городу Киеву и Киевской области объявили "желтый" уровень опасности из-за значительного дождя и грозы.

: сегодня по городу Киеву и Киевской области объявили "желтый" уровень опасности из-за значительного дождя и грозы. Изменение ситуации: в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая и влажная погода (даже душная), но в конце недели температура в большинстве областей может пойти на спад.

Что будет с погодой во вторник, 9 июня

Согласно информации специалиста, в течение 9 июня дождей в Украине "еще будет полно".

При этом "значительно меньшая" вероятность осадков во вторник в западных областях.

Температура воздуха, по словам Диденко, будет высокая:

на западе;

на востоке.

Там столбики термометров в течение дня могут подниматься до +25...+29 градусов по Цельсию.

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"На остальной территории Украины предполагается +20...+24 градуса", - сообщила синоптик.

Согласно прогнозу погоды от специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 9 июня местами возможны также грозы.

Температура воздуха ночью - около +10...+18°С.

Прогноз погоды УкрГМЦ на 9 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды в Киеве

По данным Диденко, в Киеве в течение 9 июня ожидается временами дождь (из-за атмосферного фронта).

"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - уточнила специалист.

Ночью (исходя из графика прогноза от УкрГМЦ), температура воздуха в столице может быть около +16 градусов по Цельсию.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит заметить, что уже сейчас синоптики УкрГМЦ предупреждают жителей и гостей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.

Так, в ближайшее время и до конца дня 8 июня вероятны:

значительный дождь;

грозы.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперт.

Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине может похолодать

Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода - с периодическими дождями.

"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности", - уточнила метеоролог.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В завершение она сообщила, что в конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха.