Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолодания
Погода в Украине 9 июня будет теплая, хотя и дождливая. Однако "на горизонте" уже виднеется похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Погода 9 июня: в Украине прогнозируют дожди (местами - грозы), температура на востоке и западе может подниматься +25...+29°С.
- Что в Киеве: вторник в столице ожидается не без дождей из-за атмосферного фронта, днем будет около +22...+23°С.
- Предупреждение 8 июня: сегодня по городу Киеву и Киевской области объявили "желтый" уровень опасности из-за значительного дождя и грозы.
- Изменение ситуации: в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая и влажная погода (даже душная), но в конце недели температура в большинстве областей может пойти на спад.
Что будет с погодой во вторник, 9 июня
Согласно информации специалиста, в течение 9 июня дождей в Украине "еще будет полно".
При этом "значительно меньшая" вероятность осадков во вторник в западных областях.
Температура воздуха, по словам Диденко, будет высокая:
- на западе;
- на востоке.
Там столбики термометров в течение дня могут подниматься до +25...+29 градусов по Цельсию.
"На остальной территории Украины предполагается +20...+24 градуса", - сообщила синоптик.
Согласно прогнозу погоды от специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 9 июня местами возможны также грозы.
Температура воздуха ночью - около +10...+18°С.
Прогноз погоды УкрГМЦ на 9 июня (скриншот: meteo.gov.ua)
Чего ждать от погоды в Киеве
По данным Диденко, в Киеве в течение 9 июня ожидается временами дождь (из-за атмосферного фронта).
"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - уточнила специалист.
Ночью (исходя из графика прогноза от УкрГМЦ), температура воздуха в столице может быть около +16 градусов по Цельсию.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Стоит заметить, что уже сейчас синоптики УкрГМЦ предупреждают жителей и гостей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.
Так, в ближайшее время и до конца дня 8 июня вероятны:
- значительный дождь;
- грозы.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперт.
Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Когда в Украине может похолодать
Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода - с периодическими дождями.
"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности", - уточнила метеоролог.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В завершение она сообщила, что в конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.
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