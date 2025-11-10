ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделе

Понедельник 10 ноября 2025 17:10
UA EN RU
Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделе Какой погоды ждать на этой неделе в Украине (фото:
Автор: Василина Копытко

На этой неделе в Украине прогнозируют переменчивую погоду - с туманами, осадками и незначительными перепадами температуры. До среды ожидаются дожди, а с четверга по всей территории, кроме юго-востока, будет солнечная погода с переменной облачностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, на большей части территории страны, кроме севера, будет наблюдаться туман и небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью будет достигать 5-10 м/с, днем 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла в западных областях, в центре, восточных и южных областях - от 7 до 11 градусов. Днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла в западных областях, в центре и на юге - от 11 до 16.

В Киевской области также будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура составит от 8 до 10 градусов тепла ночью, днем - от 8 до 13. В Киеве ночью прогнозируют 7-9 градусов тепла, днем - 10-12 градусов тепла.

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделеПрогноз погоды в Украине на 10 ноября (скриншот)

11 ноября

Во вторник, 11 ноября по всей Украине ожидаются осадки - на западе небольшие дожди, в центре обильные, на остальной территории - умеренные.

Северо-западный ветер будет наблюдаться в западных областях, скорость будет достигать 3-5 м/с ночью и 5-10 м/с днем. В центральных областях ветер ночью - восточный, будет достигать 3-5 м/с, днем - западный, до 5-10 м/с.

Температура ночью в западных регионах составит от 3 до 5 градусов тепла, днем - 9-11 градусов. В центре ночью от 7 до 12 градусов, днем - 11-13 градсов.

На севере ночью будет 7-9 градусов тепла и 9-11 градусов в день, на востоке температура поднимется в день до 14 градусов. На юге будет - 9-11 ночью и 13-17 градусов днем.

В восточных и южных областях ожидается ветер юго-восточный ночью, будет достигать 3-5 м/с. Днем в восточных регионах ветер сменится на западный, будет достигать 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается умеренный дождь. Температура в области составит ночью от 7 до 9 градусов, днем от 9 до 11 градусов. Аналогичной будет погода в Киеве.

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделеПрогноз погоды в Украине на 11 ноября (скриншот)

12 ноября

В среду, 12 ноября, в Украине ожидается облачная погода, с небольшими осадками по всей территории. Северо-западный ветер будет преобладать по всей территории страны, ночью скорость будет достигать 3-5 м/с, днем 5-10 м/с.

Умеренные дожди с переменной облачностью ожидаются в восточных и южных регионах. Температура ночью будет держаться от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура поднимется до 9 до 13 градусов.

На западе будет немного холоднее - от 3 до 7 градусов ночью и от 7 до 9 градусов тепла - днем. В центре и на севере от 4 до 7 градусов тепла ночью, и от 9 до 11 градусов в день.

В Киевской области 12 ноября также будет облачно, местами небольшие дожди. Температура в составит ночью от 5 до 7 градусов, днем от 7 до 9 градусов. В Киеве обещают небольшой дождь, температура ночью ожидается от 3 до 5 градусов тепла, днем - от 8 до 10.

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделеПрогноз погоды в Украине на 12 ноября (скриншот)

13 ноября

В четверг, 13 ноября, синоптики обещают прояснения в большинстве регионах, в южных и восточных ожидают местами умеренный дождь.

В западных областях без осадков, облачно с прояснениями, температура в день составит 9-11 градусов тепла, ночью - 2-5 градусов тепла. В южных регионах синоптики прогнозируют умеренный дождь с небольшими прояснениями. Температура будет держаться в пределах 8-11 градусов днем и 5-7 ночью.

На севере и центре температура ночью будет держаться в пределах 3-6 градусов тепла и 9-11 днем. На востоке будет 5-9 градусов тепла ночью, а днем ​​воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. На юго-востоке ожидаются небольшие дожди.

Ветер преимущественно юго-западный по всей территории страны, ночью скорость будет достигать 1-3 м/с, днем 3-8 м/с.

В Киевской области 13 ноября будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Температура составит ночью от 4 до 6 градусов, днем от 6 до 8. В Киеве в день без осадков, ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью ожидается от 4 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 10.

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделеПрогноз погоды в Украине на 13 ноября (скриншот)

14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается преимущественно солничная погода с переменной облачностью. Немного потеплеет в западных областях, осадков не прогнозируют. По всей Украине ожидают умеренный юго-западный ветер, примерно 1-3 м/с ночью и 3-8 м/с днем.

Температура воздуха ночью в западных регионах будет составлять от 2 до 4 градусов тепла и от 11 до 15 градусов днем. В центральных и южных регионах от 3 до 7 градусов ночью и 8 до 13 градусов днем. На востоке от 5 до 8 градусов и от 9 до 11 градусов днем.

В Киевськой области 14 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура составит ночью от 2 до 4 градусов, днем от 8 до 10. В Киеве тоже ожидают облачную погоду и без осадков, температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 10 градусов.

Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделеПрогноз погоды в Украине на 14 ноября (скриншот)

Ранее в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит отмечал, что в течение этой недели похолоданий можно не ожидать. По его словам, температура будет преимущественно без изменений, но регионы накроют туманы и небольшие осадки.

Читайте также о том, что морозы в Украине уже фиксировались - в нескольких регионах выпал первый снег. В частности, на высокогорье Карпат наблюдались минусовые температуры и значительные снегопады

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа