Дожди, туманы и перепад температур: какой будет погода в Украине на этой неделе

На этой неделе в Украине прогнозируют переменчивую погоду - с туманами, осадками и незначительными перепадами температуры. До среды ожидаются дожди, а с четверга по всей территории, кроме юго-востока, будет солнечная погода с переменной облачностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр .

Погода 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, на большей части территории страны, кроме севера, будет наблюдаться туман и небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью будет достигать 5-10 м/с, днем 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла в западных областях, в центре, восточных и южных областях - от 7 до 11 градусов. Днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла в западных областях, в центре и на юге - от 11 до 16.

В Киевской области также будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура составит от 8 до 10 градусов тепла ночью, днем - от 8 до 13. В Киеве ночью прогнозируют 7-9 градусов тепла, днем - 10-12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября (скриншот)

11 ноября

Во вторник, 11 ноября по всей Украине ожидаются осадки - на западе небольшие дожди, в центре обильные, на остальной территории - умеренные.

Северо-западный ветер будет наблюдаться в западных областях, скорость будет достигать 3-5 м/с ночью и 5-10 м/с днем. В центральных областях ветер ночью - восточный, будет достигать 3-5 м/с, днем - западный, до 5-10 м/с.

Температура ночью в западных регионах составит от 3 до 5 градусов тепла, днем - 9-11 градусов. В центре ночью от 7 до 12 градусов, днем - 11-13 градсов.

На севере ночью будет 7-9 градусов тепла и 9-11 градусов в день, на востоке температура поднимется в день до 14 градусов. На юге будет - 9-11 ночью и 13-17 градусов днем.

В восточных и южных областях ожидается ветер юго-восточный ночью, будет достигать 3-5 м/с. Днем в восточных регионах ветер сменится на западный, будет достигать 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается умеренный дождь. Температура в области составит ночью от 7 до 9 градусов, днем от 9 до 11 градусов. Аналогичной будет погода в Киеве.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября (скриншот)

12 ноября

В среду, 12 ноября, в Украине ожидается облачная погода, с небольшими осадками по всей территории. Северо-западный ветер будет преобладать по всей территории страны, ночью скорость будет достигать 3-5 м/с, днем 5-10 м/с.

Умеренные дожди с переменной облачностью ожидаются в восточных и южных регионах. Температура ночью будет держаться от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура поднимется до 9 до 13 градусов.

На западе будет немного холоднее - от 3 до 7 градусов ночью и от 7 до 9 градусов тепла - днем. В центре и на севере от 4 до 7 градусов тепла ночью, и от 9 до 11 градусов в день.

В Киевской области 12 ноября также будет облачно, местами небольшие дожди. Температура в составит ночью от 5 до 7 градусов, днем от 7 до 9 градусов. В Киеве обещают небольшой дождь, температура ночью ожидается от 3 до 5 градусов тепла, днем - от 8 до 10.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября (скриншот)

13 ноября

В четверг, 13 ноября, синоптики обещают прояснения в большинстве регионах, в южных и восточных ожидают местами умеренный дождь.

В западных областях без осадков, облачно с прояснениями, температура в день составит 9-11 градусов тепла, ночью - 2-5 градусов тепла. В южных регионах синоптики прогнозируют умеренный дождь с небольшими прояснениями. Температура будет держаться в пределах 8-11 градусов днем и 5-7 ночью.

На севере и центре температура ночью будет держаться в пределах 3-6 градусов тепла и 9-11 днем. На востоке будет 5-9 градусов тепла ночью, а днем ​​воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. На юго-востоке ожидаются небольшие дожди.

Ветер преимущественно юго-западный по всей территории страны, ночью скорость будет достигать 1-3 м/с, днем 3-8 м/с.

В Киевской области 13 ноября будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Температура составит ночью от 4 до 6 градусов, днем от 6 до 8. В Киеве в день без осадков, ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью ожидается от 4 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 10.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября (скриншот)

14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается преимущественно солничная погода с переменной облачностью. Немного потеплеет в западных областях, осадков не прогнозируют. По всей Украине ожидают умеренный юго-западный ветер, примерно 1-3 м/с ночью и 3-8 м/с днем.

Температура воздуха ночью в западных регионах будет составлять от 2 до 4 градусов тепла и от 11 до 15 градусов днем. В центральных и южных регионах от 3 до 7 градусов ночью и 8 до 13 градусов днем. На востоке от 5 до 8 градусов и от 9 до 11 градусов днем.

В Киевськой области 14 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура составит ночью от 2 до 4 градусов, днем от 8 до 10. В Киеве тоже ожидают облачную погоду и без осадков, температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября (скриншот)