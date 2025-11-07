ua en ru
Похолодание отменяется? В Укргидрометцентре сказали, чего на самом деле ждать от погоды

Пятница 07 ноября 2025 17:30
Похолодание отменяется? В Укргидрометцентре сказали, чего на самом деле ждать от погоды Похолодание в Украине синоптики УкрГМЦ пока не прогнозируют (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение ближайших нескольких суток и на следующей неделе синоптические процессы в Украине будут складываться по-разному, однако о похолодании пока (согласно предварительному прогнозу) речь не идет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Где вероятны дожди в ближайшие дни

"В течение следующих нескольких суток в Украине синоптические процессы будут складываться по-разному", - сообщил эксперт.

Он объяснил, что завтра, 8 ноября, погоду без осадков будет определять поле высокого давления.

"И только на Закарпатье и Карпаты будет влиять атмосферный фронт, который уже 9 ноября распространит свое влияние на все Правобережье Украины... Он будет поступать с юго-запада, с запада. Со стороны Румынии", - добавил Семилит.

Он уточнил, что этот атмосферный фронт будет "не цельный, как они бывают", а более "разорванный", некими "клочками".

"10 ноября в ночные часы мы ожидаем его влияние уже в большинстве областей. И будет выпадать из-за этого такой, небольшой дождь", - рассказал представитель УкрГМЦ.

Между тем в дневные часы в понедельник (10 ноября) в целом по территории Украины будет преимущественно без осадков. Лишь в Одесской и Николаевской областях ожидается умеренный дождь.

"То есть в понедельник атмосферный фронт будет более интенсивным на юге... И дальше такие вот локальные образования этого атмосферного фронта, его разорванные частицы, будут двигаться по территории Украины", - объяснил синоптик.

Много ли будет в Украине туманов

"Важно заметить, что будет высокая влажность воздуха. Слабый ветер (в пределах 3-8 метров в секунду) будет способствовать образованию туманов в ночные и утренние часы. Из-за чего нужно быть внимательными и осторожными", - рассказал Семилит.

В то же время он отметил, что "туманы будут не повсеместно", как это бывает.

То есть они будут локальные - "местами".

Какой будет температура воздуха

"Что касается температуры, то в целом теплая воздушная масса, которая будет находиться над территорией Украины, будет обусловливать относительно теплую погоду - как для этого времени года", - сообщил синоптик.

Речь идет о том, что она "существенно не изменится по сравнению с тем, что у нас есть сейчас".

"В ночные часы мы ожидаем значения в пределах 1-9 градусов тепла. 10 ноября на юге страны - до +12°C. А вот в дневные часы столбики термометров будут подниматься до 8-13°C. И в южной части страны - до +16°C", - поделился специалист.

От чего будет зависеть погода в Украине позже

По словам Семилита, "в дальнейшем синоптическая ситуация в целом почти не будет меняться".

"Но, мы видим, что будет поступать атмосферный фронт. И 11 ноября в Украине (кроме юго-востока), 12 ноября - уже на Левобережье, мы ожидаем умеренные дожди. А на остальной территории будут выпадать местами небольшие дожди", - рассказал он.

Между тем на высокогорье Карпат - возможен даже мокрый снег.

"Но это, опять же, далекий период. То есть так мы не можем очень далеко заглядывать", - признал синоптик.

Он добавил, что этот атмосферный фронт, который будет позже, "тоже будет не цельным, как они бывают обычно".

"Он будет более из "лоскутков" состоять. И также будет двигаться с юго-запада, по такой траектории на восток и на северо-восток", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Стоит ли сейчас говорить о похолодании

Семилит сообщил, что в целом температура воздуха во время прохождения другого атмосферного фронта не будет снижаться.

"В течение 11-12 ноября ночью мы ожидаем 2-8 градусов тепла (то есть видим, что она почти не будет меняться от того, что у нас сейчас есть на выходных). А в дневные часы - это будет 5-11°C. В центральных областях - будет 9-14°C (в дневные часы)", - рассказал он.

Между тем на юге и востоке страны ночью ожидается 6-12°C, а днем - вообще до 13-18°C.

"Мы видим такую вот широтную протяженность вот этих значений температуры", - отметил специалист.

В то же время он добавил, что "интенсивного снижения" при этом нет.

"Наоборот, по югу даже немного теплее будет во вторник и среду... А по всей территории Украины значения температуры будут оставаться без существенных изменений. То есть ничего такого. Никаких похолоданий. Все будет стабильно более-менее", - подчеркнул синоптик.

В целом, по его словам, "в основном вся территория Украины будет с одинаковыми значениями, кроме юга, который будет более теплый" (где значение температуры будет выше на несколько градусов).

Стоит ли готовиться к сильным порывам ветра

В завершение Семилит рассказал, что "сильных порывов ветра ожидать также в целом не стоит".

"Поскольку у нас будет удерживаться такая, влажная воздушная масса. И вместе с этим будет слабый ветер. 3-8 метров в секунду - считается слабым", - объяснил он.

Синоптик добавил, что речь идет преимущественно о южном ветре.

"Хотя в понедельник он уже будет такой, немного западный. И будет образовываться вот этот туман. Поэтому каких-то таких интенсивных порывов ветра мы не ожидаем", - подытожил представитель УкрГМЦ.

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Кроме того, в УкрГМЦ объясняли, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

