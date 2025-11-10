ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижня

Понеділок 10 листопада 2025 17:10
Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижня Якої погоди чекати цього тижня в Україні (фото:
Автор: Василина Копитко

Цього тижня в Україні прогнозують мінливу погоду - з туманами, опадами та незначними перепадами температури. До середи очікуються дощі, а з четверга по всій території, окрім південного сходу, буде сонячна погода із перемінною хмарністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, на більшій частині території країни, окрім півночі, спостерігатиметься туман і невеликі дощі. Вітер південно-західний, вночі сягатиме 5-10 м/с, вдень 3-5 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 4 до 6 градусів тепла у західних областях, у центрі, східних та південних областях - від 7 до 11 градусів. Вдень очікується від 9 до 11 градусів тепла у західних областях, у центрі та на півдні - від 11 до 16.

На Київщині також буде хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Температура в області становитиме від 8 до 10 градусів тепла вночі, вдень - від 8 до 13. У Києві вночі прогнозують 7-9 градусів тепла, вдень - 10-12 градусів тепла.

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижняПрогноз погоди в Україні на 10 листопада (скриншот)

11 листопада

У вівторок, 11 листопада, по всій Україні очікуються опади - на заході невеликі дощі, у центрі рясні, на решті території - помірні.

Північно-західний вітер спостерігатиметься у західних областях, швидкість сягатиме 3-5 м/с вночі та 5-10 м/с вдень. У центральних областях вітер вночі - східний, сягатиме 3-5 м/с, вдень - західний, до 5-10 м/с.

Температура вночі у західних регіонах становитиме від 3 до 5 градусів тепла, удень - 9-11 градусів. У центрі вночі від 7 до 12 градусів, вдень - 11-13 градсів.

На півночі вночі буде 7-9 градусів тепла та 9-11 градусів вдень, на сході температура підніметься в день до 14 градусів. На півдні - 9-11 вночі та 13-17 градусів вдень.

У східних та південних областях очікується вітер південно-східний вночі, досягатиме 3-5 м/с. Вдень у східних регіонах вітер зміниться на західний, сягатиме 5-10 м/с.

На Київщині очікується помірний дощ. Температура в області становитиме вночі від 7 до 9 градусів, вдень від 9 до 11 градусів. Аналогічною буде погода в Києві.

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижняПрогноз погоди в Україні на 11 листопада (скриншот)

12 листопада

У середу, 12 листопада, в Україні очікується хмарна погода, з невеликими опадами по всій території. Північно-західний вітер переважатиме по всій території країни, вночі швидкість досягатиме 3-5 м/с, вдень 5-10 м/с.

Помірні дощі із перемінною хмарністю очікуються у східних та південних регіонах. Температура вночі триматиметься від 7 до 9 градусів тепла. Вдень температура підніметься до 9 до 13 градусів.

На заході буде трішки холодніше - від 3 до 7 градусів вночі та від 7 до 9 градусів тепла - вдень. У центрі та на півночі від 4 до 7 градусів тепла вночі, та від 9 до 11 градусів в день.

На Київщині 12 листопада також буде хмарно, місцями невеликі дощі. Температура в області становитиме вночі від 5 до 7 градусів, вдень від 7 до 9 градусів. У Києві обіцяють невеликий дощ, температура вночі очікується від 3 до 5 градусів тепла, вдень - від 8 до 10.

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижняПрогноз погоди в Україні на 12 листопада (скриншот)

13 листопада

У четвер, 13 листопада, синоптики обіцяють прояснення у більшості регіонах, у південних та східних очікують місцями помірний дощ.

У західних областях без опадів, хмарно з проясненнями, температура в день становитиме 9-11 градусів тепла, вночі - 2-5 градусів тепла. У південних регіонах синоптики прогнозують помірний дощ з невеликими проясненнями. Температура триматиметься у межах 8-11 градусів вдень та 5-7 в ночі.

На півночі та центрі температура вночі триматиметиться у межах 3-6 градусів тепла та 9-11 вдень. На сході буде 5-9 градусів тепла вночі, а вдень повітря прогріється до 9-11 градусів тепла. На південному сході очікують невеликі дощі.

Вітер переважно південно-західний по всій території країни, вночі швидкість сягатиме 1-3 м/с, вдень 3-8 м/с.

На Київщині 13 листопада буде хмарно з проясненнями, вночі можливий невеликий дощ. Температура в області становитиме вночі від 4 до 6 градусів, вдень від 6 до 8. У Києві в день без опадів, вночі можливий невеликий дощ. Температура вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, вдень - від 8 до 10.

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижняПрогноз погоди в Україні на 13 листопада (скриншот)

14 листопада

У п'ятницю, 14 листопада, в Україні очікується переважно сонячна погода із перемінною хмарністю. Трохи потеплішає у західних областях, опадів не прогнозують. По всій Україні очікують помірний південно-західний вітер, приблизно 1-3 м/с вночі та 3-8 м/с вдень.

Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме від 2 до 4 градусів тепла та від 11 до 15 градусів вдень. У центральних та південних регіонах від 3 до 7 градусів вночі та 8 до 13 градусів вдень. На сході від 5 до 8 градусів та від 9 до 11 градусів вдень.

На Київщині 14 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура становитиме вночі від 2 до 4 градусів, вдень від 8 до 10. У Києві теж очікують хмарну погоду та без опадів, температура вночі від 4 до 6 градусів тепла, вдень - від 8 до 10 градусів.

Дощі, тумани й перепад температур: якою буде погода в Україні цього тижняПрогноз погоди в Україні на 14 листопада (скриншот)

Раніше у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт зазначав, що впродовж цього тижня похолодань можна не очікувати. За його словами, температура буде переважно без змін, але регіони накриють тумани і невеликі опади.

Читайте також про те, що морози в Україні вже фіксувалися - у кількох регіонах випав перший сніг. Зокрема, на високогір’ї Карпат спостерігалися мінусові температури та значні снігопади

Гідрометцентр Погода в Україні Погода
