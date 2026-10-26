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Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октября

17:44 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 27 октября ожидается облачная, с прояснениями. В некоторых областях местами вероятны ощутимые порывы ветра, в других - дожди.

Подробнее о прогнозе на вторник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине возможны дожди 27 октября

Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.

Дожди во вторник вероятны:

  • на юго-западе страны;
  • ночью - также и в западных областях.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в ближайшее время ожидается северо-восточный или же восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Между тем на юго-востоке страны - местами порывы 15-20 м/с.

Температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:

  • по Украине (в среднем) +5...+10°С;
  • на побережье морей - до +14°С.

Температура воздуха днем:

  • по Украине (в среднем) +10...+15°С;
  • на юге страны - до +18°С.

Тем временем в Карпатах будет ощутимо прохладнее. Там и ночью, и днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октябряОсобенности погоды в Украине 27 октября (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 27 октября синоптики УкрГМЦ также прогнозируют облачную, с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +8...+10°С;
  • по области +5...+10°С.

Температура воздуха во вторник днем:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +10...+15°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.

Читайте также про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

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