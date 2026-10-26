Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октября

Погода в Украине 27 октября ожидается облачная, с прояснениями. В некоторых областях местами вероятны ощутимые порывы ветра, в других - дожди.

Подробнее о прогнозе на вторник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине возможны дожди 27 октября

Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.

Дожди во вторник вероятны:

на юго-западе страны;

ночью - также и в западных областях.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в ближайшее время ожидается северо-восточный или же восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Между тем на юго-востоке страны - местами порывы 15-20 м/с.

Температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:

по Украине (в среднем) +5...+10°С;

на побережье морей - до +14°С.

Температура воздуха днем:

по Украине (в среднем) +10...+15°С;

на юге страны - до +18°С.

Тем временем в Карпатах будет ощутимо прохладнее. Там и ночью, и днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Особенности погоды в Украине 27 октября (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 27 октября синоптики УкрГМЦ также прогнозируют облачную, с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +8...+10°С;

по области +5...+10°С.

Температура воздуха во вторник днем: