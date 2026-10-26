Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октября
Погода в Украине 27 октября ожидается облачная, с прояснениями. В некоторых областях местами вероятны ощутимые порывы ветра, в других - дожди.
Подробнее о прогнозе на вторник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где в Украине возможны дожди 27 октября
Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.
Дожди во вторник вероятны:
- на юго-западе страны;
- ночью - также и в западных областях.
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
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Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в ближайшее время ожидается северо-восточный или же восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Между тем на юго-востоке страны - местами порывы 15-20 м/с.
Температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:
- по Украине (в среднем) +5...+10°С;
- на побережье морей - до +14°С.
Температура воздуха днем:
- по Украине (в среднем) +10...+15°С;
- на юге страны - до +18°С.
Тем временем в Карпатах будет ощутимо прохладнее. Там и ночью, и днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Особенности погоды в Украине 27 октября (инфографика: РБК-Украина)
Какую погоду прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 27 октября синоптики УкрГМЦ также прогнозируют облачную, с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +8...+10°С;
- по области +5...+10°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +12...+14°С;
- по области +10...+15°С.
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