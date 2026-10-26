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Дощі, пориви вітру й тепло до +18: якою буде погода в Україні 27 жовтня

17:44 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Дощі, пориви вітру й тепло до +18: якою буде погода в Україні 27 жовтня Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. У деяких областях місцями ймовірні відчутні пориви вітру, в інших - дощі.

Докладніше про прогноз на вівторок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні ймовірні дощі 27 жовтня

Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

Дощі у вівторок ймовірні:

  • на південному заході країни;
  • вночі - також і в західних областях.

На решті території України - без істотних опадів.

Читайте також: Жовтневе тепло завершується. Як може змінитись погода в Україні на початку листопада

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер найближчим часом очікується північно-східний або ж східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом на південному сході країни - місцями пориви 15-20 м/с.

Температуру повітря в нічні годинипрогнозують таку:

  • по Україні (в середньому) +5...+10°С;
  • на узбережжі морів - до +14°С.

Температура повітря вдень:

  • по Україні (в середньому) +10...+15°С;
  • на півдні країни - до +18°С.

Тим часом у Карпатах буде відчутно прохолодніше. Там і вночі, і вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Дощі, пориви вітру й тепло до +18: якою буде погода в Україні 27 жовтняОсобливості погоди в Україні 27 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 27 жовтня синоптики УкрГМЦ також прогнозують хмарну, з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +8...+10°С;
  • по області +5...+10°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +10...+15°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді зникає вода в криницях і річках України.

Читайте також про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.

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