Дощі, пориви вітру й тепло до +18: якою буде погода в Україні 27 жовтня

Погода в Україні 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. У деяких областях місцями ймовірні відчутні пориви вітру, в інших - дощі.

Докладніше про прогноз на вівторок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні ймовірні дощі 27 жовтня

Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

Дощі у вівторок ймовірні:

на південному заході країни;

вночі - також і в західних областях.

На решті території України - без істотних опадів.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер найближчим часом очікується північно-східний або ж східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом на південному сході країни - місцями пориви 15-20 м/с.

Температуру повітря в нічні годинипрогнозують таку:

по Україні (в середньому) +5...+10°С;

на узбережжі морів - до +14°С.

Температура повітря вдень:

по Україні (в середньому) +10...+15°С;

на півдні країни - до +18°С.

Тим часом у Карпатах буде відчутно прохолодніше. Там і вночі, і вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Особливості погоди в Україні 27 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 27 жовтня синоптики УкрГМЦ також прогнозують хмарну, з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +8...+10°С;

по області +5...+10°С.

Температура повітря у вівторок вдень: