Дощі, пориви вітру й тепло до +18: якою буде погода в Україні 27 жовтня
Погода в Україні 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. У деяких областях місцями ймовірні відчутні пориви вітру, в інших - дощі.
Докладніше про прогноз на вівторок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де в Україні ймовірні дощі 27 жовтня
Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
Дощі у вівторок ймовірні:
- на південному заході країни;
- вночі - також і в західних областях.
На решті території України - без істотних опадів.
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Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер найближчим часом очікується північно-східний або ж східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом на південному сході країни - місцями пориви 15-20 м/с.
Температуру повітря в нічні годинипрогнозують таку:
- по Україні (в середньому) +5...+10°С;
- на узбережжі морів - до +14°С.
Температура повітря вдень:
- по Україні (в середньому) +10...+15°С;
- на півдні країни - до +18°С.
Тим часом у Карпатах буде відчутно прохолодніше. Там і вночі, і вдень - від 0 до 5 градусів тепла.
Особливості погоди в Україні 27 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Яку погоду прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 27 жовтня синоптики УкрГМЦ також прогнозують хмарну, з проясненнями.
Без істотних опадів.
Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +8...+10°С;
- по області +5...+10°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +10...+15°С.
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