ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди польют только в одной части Украины: прогноз погоды на сегодня

07:00 22.04.2026 Ср
2 мин
Где стоит захватить зонтик?
aimg Ирина Глухова
Дожди польют только в одной части Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Сегодня, 22 апреля, в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками. В восточных областях прогнозируют дожди, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

Погода в Украине

По данным синоптиков, с севера Европы продолжает поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. В то же время днем, в условиях малооблачной погоды, воздух постепенно будет прогреваться.

В большинстве регионов будет преобладать переменная облачность. Осадков не ожидается, однако на востоке страны прогнозируется умеренный дождь. В Карпатах днем возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 0-3 градуса мороза, в южных областях 1-6 градусов тепла. На поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Днем температура воздуха по Украине поднимется до 8-13 градусов тепла, в Карпатах - до 3-8 градусов тепла.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По области ночью ожидаются заморозки 0-3 градуса. Днем температура составит 8-13 градусов тепла.

В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Фото: карта погоды в Украине на 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Апрель продолжает удивлять украинцев погодными "качелями". Ранее синоптики предупреждали, что днем после ночных заморозков придет плюсовая температура, однако в одном из регионов сохраняется вероятность мокрого снега.

Стоит добавить, что в сети начала распространяться информация о так называемых "прогнозах", якобы лето 2026 года будет "аномально жарким".

На этом фоне в Укргидрометцентре объяснили, стоит ли доверять подобным сообщениям и насколько они соответствуют реальным метеорологическим прогнозам.

Также РБК-Украина публиковало подробный прогноз погоды с картами до конца недели

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
