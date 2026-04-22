Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 квітня, в Україні збережеться прохолодна погода з нічними заморозками. У східних областях прогнозують дощі, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, із півночі Європи продовжує надходити холодне повітря, тому вночі в більшості областей очікуються заморозки. Водночас удень, за умов малохмарної погоди, повітря поступово прогріватиметься.

У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак на сході країни прогнозується помірний дощ. У Карпатах удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-3 градуси морозу, у південних областях 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градуси.

Вдень температура повітря по Україні підніметься до 8-13 градусів тепла, у Карпатах - до 3-8 градусів тепла.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

По області вночі очікуються заморозки 0-3 градуси. Вдень температура становитиме 8-13 градусів тепла.

У Києві вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.

Фото: карта погоди в Україні на 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)