Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 22 квітня, в Україні збережеться прохолодна погода з нічними заморозками. У східних областях прогнозують дощі, на решті території - без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, із півночі Європи продовжує надходити холодне повітря, тому вночі в більшості областей очікуються заморозки. Водночас удень, за умов малохмарної погоди, повітря поступово прогріватиметься.
У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак на сході країни прогнозується помірний дощ. У Карпатах удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 0-3 градуси морозу, у південних областях 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градуси.
Вдень температура повітря по Україні підніметься до 8-13 градусів тепла, у Карпатах - до 3-8 градусів тепла.
Погода у Києві
Сьогодні у столиці прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
По області вночі очікуються заморозки 0-3 градуси. Вдень температура становитиме 8-13 градусів тепла.
У Києві вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.
Фото: карта погоди в Україні на 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Квітень продовжує дивувати українців погодними "гойдалками". Раніше синоптики попереджали, що вдень після нічних заморозків прийде плюсова температура, однак в одному з регіонів зберігається ймовірність мокрого снігу.
Варто додати, що у мережі почала поширюватися інформація про так звані "прогнози", нібито літо 2026 року буде "аномально спекотним".
На цьому тлі в Укргідрометцентрі пояснили, чи варто довіряти подібним повідомленням і наскільки вони відповідають реальним метеорологічним прогнозам.
Також РБК-Україна публікувала детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня