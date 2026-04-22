ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні

07:00 22.04.2026 Ср
2 хв
Де варто захопити парасольку?
aimg Ірина Глухова
Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 22 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Сьогодні, 22 квітня, в Україні збережеться прохолодна погода з нічними заморозками. У східних областях прогнозують дощі, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Погода в Україні

За даними синоптиків, із півночі Європи продовжує надходити холодне повітря, тому вночі в більшості областей очікуються заморозки. Водночас удень, за умов малохмарної погоди, повітря поступово прогріватиметься.

У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак на сході країни прогнозується помірний дощ. У Карпатах удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-3 градуси морозу, у південних областях 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градуси.

Вдень температура повітря по Україні підніметься до 8-13 градусів тепла, у Карпатах - до 3-8 градусів тепла.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки 0-3 градуси. Вдень температура становитиме 8-13 градусів тепла.

У Києві вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.

Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні

Фото: карта погоди в Україні на 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Квітень продовжує дивувати українців погодними "гойдалками". Раніше синоптики попереджали, що вдень після нічних заморозків прийде плюсова температура, однак в одному з регіонів зберігається ймовірність мокрого снігу.

Варто додати, що у мережі почала поширюватися інформація про так звані "прогнози", нібито літо 2026 року буде "аномально спекотним".

На цьому тлі в Укргідрометцентрі пояснили, чи варто довіряти подібним повідомленням і наскільки вони відповідають реальним метеорологічним прогнозам.

Також РБК-Україна публікувала детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію