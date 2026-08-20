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Дорого и премиально: Apple вернет керамический корпус в новые Apple Watch

11:13 20.08.2026 Чт
2 мин
За новинку, вероятно, придется существенно переплатить
aimg Ольга Завада
Дорого и премиально: Apple вернет керамический корпус в новые Apple Watch Apple Watch Series 12 получит керамическую версию (фото: Unsplash)
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Apple готовится представить смарт-часы Watch Series 12. Хотя от нового поколения не ожидают кардинального редизайна, инсайдеры сообщают о возможном возвращении премиального керамического корпуса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Информацию о возвращении керамического корпуса обнародовал инсайдер под ником Kosutami. Он заявил, что керамический Apple Watch вернется и появится именно у модели Series 12.

Примечательно, ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg также отмечал, что Apple рассматривает возможность возвращения керамики в смарт-часы Series 12.

История использования керамики в Apple Watch

Apple впервые использовала этот материал в белом для эксклюзивной версии Apple Watch Edition Series 2. В следующем поколении, Series 3, компания добавила серый вариант керамического корпуса.

После перерыва в Series 4 керамическая версия кратковременно вернулась в Series 5, однако, начиная с Series 6, разработчики полностью отказались от этого материала.

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Сколько может стоить новинка?

Керамический корпус всегда позиционировался как самый дорогой и премиальный вариант в линейке Apple. В случае официального анонса покупателям следует готовиться к высокой цене.

Для сравнения, на момент выхода Apple Watch Series 5 ценники распределялись следующим образом:

  • алюминиевая версия стоила от 399 до 429 долларов;
  • корпуса из нержавеющей стали и титана стартовали от 699 и 799 долларов соответственно;
  • керамическая модель оценивалась минимум в 1299 долларов.

Напомним, что ранее в коде macOS Tahoe обнаружили еще неанонсированные устройства Apple.

Разработчики нашли новые идентификаторы в последней тестовой версии системы. Больше всего новых упоминаний в коде касается экосистемы умного дома и аудиоустройств.

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