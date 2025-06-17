"Дорого" и стильно: какие очки носят внучка Ротару, Дорофеева и Ефросинина

Очки уже давно не просто защита от солнца - это главный аксессуар, который может "вытянуть" любой образ и задать настроение всему стилю. Украинские звезды не только выбирают актуальные модели, но и точно знают, как их носить.
РБК-Украина предлагает посмотреть на самые яркие примеры - и взять на заметку.
Соня - в большой массивной модели в стиле 70-х. Это оверсайз-очки с темным градиентом и пластиковой оправой в оттенке "черепахи".
Такой вариант подходит обладательницам удлиненного или овального лица, добавляет эффект "дорогого Голливуда" и мгновенно делает образ эстетически завершенным.
Важно: с такими очками лучше держать остальные аксессуары минимальными, как у Сони - лишь легкие украшения и льняной топ с перфорацией.
Певица выбирает не банальные очки, а миниатюрную модель-оверлей с прозрачными линзами - в духе Y2K, но с собственной интерпретацией.
Это больше не о защите от солнца, а о "характере". Такая оправа подходит к узкому или треугольному лицу, идеальна для фото и добавляет дерзости в образ.
Надя сочетала ее с корсетом, рукавами-митенками и денимом - ультрастрит, но со стилем.
Ее выбор - спокойная классика в современной интерпретации: очки с полупрозрачным дымчатым стеклом в тонких золотистых дужках.
Геометрическая форма не слишком крупная, но подчеркивает черты лица, добавляет уверенности и строгой элегантности.
Такая модель подходит практически всем типам лица и легко вписывается и в офисный стиль, и в вечерний total black, как у самой Маши.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Чтобы очки действительно украшали, стоит учитывать несколько важных нюансов. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать идеальную пару.
Выбирайте оправу под форму лица: овальной подходят почти все, квадратной - мягкие линии, треугольной - более широкая верхняя часть.
Отдайте предпочтение крупной оправе или трендовым узким моделям, но избегайте устаревших "кошачьих" с жестким изгибом.
Ориентируйтесь на цвет кожи и волос: теплым подходят оттенки черепахи и золота, холодным - черный, серый, серебро.
Не забывайте: иногда очки - это главный акцент, и остальной образ должен работать на него.
Вас может заинтересовать