Эти головные уборы будут в моде летом-2025: что выбрать вместо панамы
Лето-2025 диктует новые правила в моде на головные уборы. Вместо привычных панам на первый план выходят стильные платки, шапочки кроше, кепки и соломенные шляпы.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие головные уборы выбрать на летний сезон.
Платки
В 2025 году платок возвращается в моду как стильный и многофункциональный аксессуар. Он не только защищает от солнца, но и придает образу характера - от богемной легкости до ретро-элегантности.
"Кроме того, платок можно повязать как топ, можно повязать на талию или на сумку. На пляж - платок, большие очки, клипсы и какой-то обычный черный-белый купальник", - отметила блогерша.
Вязаные шапочки
Хендмейд-эстетика в моде как никогда - вещи "с душой" ценятся больше, чем масс-маркет. Такие шапочки удобные, они идеально подходят для фестивалей, пляжа, прогулок, а также прекрасно дополняют образы в стиле бохо, ретро, глэм-90-х.
По словам стилиста, особенно красиво этот головной убор смотрится на длинных волосах.
Панамки кроше
Еще один тренд лета 2025. Кроше - это техника вязания крючком. Шапочки в этом стиле выглядят так, будто их связали бабушка вручную. Они могут быть плотными или ажурными, цветными или минималистичными.
Кепки
Кепки - один из самых актуальных головных уборов лета 2025. И если раньше они ассоциировались преимущественно со спортом или стритстайлом, то теперь кепка стала полноценным модным аксессуаром, который легко вписать даже в более изысканные образы.
Какие кепки актуальны:
- базовые однотонные (бежевые, белые, черные, графитовые)
- кепки с логотипами - брендированные или с надписями
- льняные, замшевые, джинсовые и даже вязаные - материалы очень разные
- со слегка изогнутым или прямым козырьком, классические или с легкой ноткой ретро.
Шляпы из соломы и рафии
Соломенные шляпы - это классика летнего стиля, которая летом 2025 года получает новое модное звучание. Они не только практичны, но и невероятно стильные, легко адаптируются под любой образ - от пляжного до городского.
Что в моде в 2025 году:
- классические широкополые шляпы - как в стиле французских фильмов 70-х
- канотье - с плоским верхом и жесткими полями, иногда с атласной лентой.
- панамы из рафии - мягкие, немного "памятые", идеально под бохо или casual
- шляпы с необычным декором - ленты, бусы, бахрома или плетеные цветы.
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