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Эти головные уборы будут в моде летом-2025: что выбрать вместо панамы

Воскресенье 15 июня 2025 07:15
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Эти головные уборы будут в моде летом-2025: что выбрать вместо панамы Модные головные уборы на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето-2025 диктует новые правила в моде на головные уборы. Вместо привычных панам на первый план выходят стильные платки, шапочки кроше, кепки и соломенные шляпы.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие головные уборы выбрать на летний сезон.

Платки

В 2025 году платок возвращается в моду как стильный и многофункциональный аксессуар. Он не только защищает от солнца, но и придает образу характера - от богемной легкости до ретро-элегантности.

"Кроме того, платок можно повязать как топ, можно повязать на талию или на сумку. На пляж - платок, большие очки, клипсы и какой-то обычный черный-белый купальник", - отметила блогерша.

Вязаные шапочки

Хендмейд-эстетика в моде как никогда - вещи "с душой" ценятся больше, чем масс-маркет. Такие шапочки удобные, они идеально подходят для фестивалей, пляжа, прогулок, а также прекрасно дополняют образы в стиле бохо, ретро, глэм-90-х.

По словам стилиста, особенно красиво этот головной убор смотрится на длинных волосах.

Панамки кроше

Еще один тренд лета 2025. Кроше - это техника вязания крючком. Шапочки в этом стиле выглядят так, будто их связали бабушка вручную. Они могут быть плотными или ажурными, цветными или минималистичными.

Кепки

Кепки - один из самых актуальных головных уборов лета 2025. И если раньше они ассоциировались преимущественно со спортом или стритстайлом, то теперь кепка стала полноценным модным аксессуаром, который легко вписать даже в более изысканные образы.

Какие кепки актуальны:

  • базовые однотонные (бежевые, белые, черные, графитовые)
  • кепки с логотипами - брендированные или с надписями
  • льняные, замшевые, джинсовые и даже вязаные - материалы очень разные
  • со слегка изогнутым или прямым козырьком, классические или с легкой ноткой ретро.

Шляпы из соломы и рафии

Соломенные шляпы - это классика летнего стиля, которая летом 2025 года получает новое модное звучание. Они не только практичны, но и невероятно стильные, легко адаптируются под любой образ - от пляжного до городского.

Что в моде в 2025 году:

  • классические широкополые шляпы - как в стиле французских фильмов 70-х
  • канотье - с плоским верхом и жесткими полями, иногда с атласной лентой.
  • панамы из рафии - мягкие, немного "памятые", идеально под бохо или casual
  • шляпы с необычным декором - ленты, бусы, бахрома или плетеные цветы.

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