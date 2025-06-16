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Жаркий тренд лета: звезда "Холостяка" показала "лук", в котором каждая будет выглядеть как принцесса

Понедельник 16 июня 2025 15:40
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Жаркий тренд лета: звезда "Холостяка" показала "лук", в котором каждая будет выглядеть как принцесса Саша Мудрая из "Холостяка" (фото: instagram.com/sasha__wise)
Автор: Катерина Собкова

Финалистка популярного реалити-шоу о любви "Холостяк-12" Саша Мудра появилась на одном из летних мероприятий в США в образе, который смело можно назвать воплощением сказочной женственности. Ее лук - идеальный пример того, как можно выглядеть ярко, легко и в то же время очень изящно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Мудрой.

Какой "лук" выбрала Саша Мудрая

Девушка выбрала комплект в духе романтической классики: укороченный топ с пышными рукавами-фонариками и длинную юбку из розовой ткани с ярким цветочным принтом.

Мягкие оттенки розового, пудры и фуксии напоминают о лепестках роз и создают настоящий "день мечты" - именно в таком настроении проходило мероприятие Rose Day в Калифорнии.

Жаркий тренд лета: звезда &quot;Холостяка&quot; показала &quot;лук&quot;, в котором каждая будет выглядеть как принцесса

Саша Мудрая из "Холостяка" (фото: instagram.com/sasha__wise)

Дополнить лук участница "Холостяка" решила босоножками на танкетке, небольшой сумочкой и маленьким зонтиком.

Отметим, что такой образ точно подойдет "принцессе нового поколения" - легкий, без корсетов, но с акцентами на талии, плечах и фигуре.

Жаркий тренд лета: звезда &quot;Холостяка&quot; показала &quot;лук&quot;, в котором каждая будет выглядеть как принцесса

Образ Саши Мудрой (скриншот)

Какие тренды продемонстрировала звезда "Холостяка"

Цветочный принт

Принт с большими розовыми цветами на светлом фоне очень актуален, особенно для весенне-летнего сезона. Он придает образу женственности, свежести и воздушности.

Объемные рукава и драпировки

Верхняя часть топа имеет объемные рукава-фонарики и драпировку по линии декольте, что создает романтичный и игривый вид. Это придает образу объема и визуального любопытства.

Жаркий тренд лета: звезда &quot;Холостяка&quot; показала &quot;лук&quot;, в котором каждая будет выглядеть как принцесса

Этот образ Саши Мудрой подойдет для летней вечеринки (скриншот)

Балетная эстетика

Общая эстетика с ее мягкими цветами, цветочным принтом, рюшами и женственными силуэтами может напоминать элементы балета или романтического стиля, который сейчас достаточно актуален.

Натуральные оттенки и пастель

Преобладание розовых и светлых оттенков создает легкий и воздушный образ, соответствующий летним трендам.

Как носить такие вещи в реальной жизни

Этот образ идеален для летних торжеств, свиданий, фотосессий или вечеринок на природе.

Чтобы выглядеть гармонично, важно не перегружать его аксессуарами: достаточно добавить тонкий браслет, сумку в базовом оттенке и минимальный макияж со свежим сиянием.

Волосы можно оставить распущенными или собрать в низкий хвост - все зависит от настроения.

Жаркий тренд лета: звезда &quot;Холостяка&quot; показала &quot;лук&quot;, в котором каждая будет выглядеть как принцесса

Саша Мудрая из "Холостяка" (скриншот)

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