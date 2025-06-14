На выпускной, свадьбу или вечеринку: эффектные образы от жены Усика
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова порадовала поклонников безупречным чувством стиля. В соцсетях она показала несколько эффектных платьев, которые идеально подойдут для выпускного, свадьбы или вечеринки. Ее образы - это гармоничное сочетание элегантности, трендов и женственности.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Катерины Усик.
Платье мини с объемным цветочным декором
Для первого образа Екатерина Усик выбрала красное мини-платье асимметричного кроя. Ткань имеет легкий блеск, что характерно для шелка или атласа.
Оно имеет одну тонкую бретельку на левом плече. На правой стороне платья, возле груди, есть объемная аппликация в виде цветка и драпировка, выполненная из той же ткани, что и платье.
Отметим, что 3d-цветы и драпировка - трендовые приемы в моде на летний сезон.
Платья также имеет асимметричный, высокий разрез на бедре, который выгодно подчеркивает стройные ноги.
На шее у Екатерины Усик видна серебристая подвеска в виде крестика на тонкой цепочке. На левом запястье видны часы или браслет из серебристого металла.
Дополнить праздничный образ супруга спортсмена решила сдержанной прической. Волосы она собрала в низкий хвост, тем самым подчеркнув шею и плечи.
Завершить лук она решила естественным макияжем в нюдовых оттенках.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Черное платье в длине миди
Для второго образа Екатерина Усик выбрала черное платье без бретелек в длине миди, которое выгодно обтягивает и подчеркивает фигуру. Изюминка наряда - декольте со слегка изогнутым вырезом.
Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На боку платья, в районе талии, есть декоративный элемент - объемный цветок из такой же ткани, который придает образу оригинальности.
Дополнить лаконичное платье супруга боксера решила черными босоножками на высоком каблуке с элегантными тонкими ремешками.
Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На шее у Екатерины заметна серебристая подвеска в виде крестика на тонкой цепочке. На запястье правой руки браслет из драгоценного металла.
Волосы она решила в гладкую прическу - низкий пучок или хвост, который полностью открывает лицо и шею. Макияж выглядит выразительным, с акцентом на глаза или контуры лица, но при этом не перегруженным, что соответствует элегантному образу.
Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас может заинтересовать
- Андре Тан назвал обувь, которая станет главным трендом лета
- Какие купальники будут модными и подойдут под любую фигуру
- Бывшая жена Дмитрия Комарова показала трендовый образ с базовой рубашкой.