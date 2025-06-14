На выпускной, свадьбу или вечеринку: эффектные образы от жены Усика

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова порадовала поклонников безупречным чувством стиля. В соцсетях она показала несколько эффектных платьев, которые идеально подойдут для выпускного, свадьбы или вечеринки. Ее образы - это гармоничное сочетание элегантности, трендов и женственности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Катерины Усик.

Платье мини с объемным цветочным декором

Для первого образа Екатерина Усик выбрала красное мини-платье асимметричного кроя. Ткань имеет легкий блеск, что характерно для шелка или атласа.

Оно имеет одну тонкую бретельку на левом плече. На правой стороне платья, возле груди, есть объемная аппликация в виде цветка и драпировка, выполненная из той же ткани, что и платье.

Отметим, что 3d-цветы и драпировка - трендовые приемы в моде на летний сезон.

Платья также имеет асимметричный, высокий разрез на бедре, который выгодно подчеркивает стройные ноги.

На шее у Екатерины Усик видна серебристая подвеска в виде крестика на тонкой цепочке. На левом запястье видны часы или браслет из серебристого металла.

Дополнить праздничный образ супруга спортсмена решила сдержанной прической. Волосы она собрала в низкий хвост, тем самым подчеркнув шею и плечи.

Завершить лук она решила естественным макияжем в нюдовых оттенках.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Черное платье в длине миди

Для второго образа Екатерина Усик выбрала черное платье без бретелек в длине миди, которое выгодно обтягивает и подчеркивает фигуру. Изюминка наряда - декольте со слегка изогнутым вырезом.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На боку платья, в районе талии, есть декоративный элемент - объемный цветок из такой же ткани, который придает образу оригинальности.

Дополнить лаконичное платье супруга боксера решила черными босоножками на высоком каблуке с элегантными тонкими ремешками.

Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На шее у Екатерины заметна серебристая подвеска в виде крестика на тонкой цепочке. На запястье правой руки браслет из драгоценного металла.

Волосы она решила в гладкую прическу - низкий пучок или хвост, который полностью открывает лицо и шею. Макияж выглядит выразительным, с акцентом на глаза или контуры лица, но при этом не перегруженным, что соответствует элегантному образу.

Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)