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"Дорого" и стильно: какие очки носят внучка Ротару, Дорофеева и Ефросинина

Вторник 17 июня 2025 11:18
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"Дорого" и стильно: какие очки носят внучка Ротару, Дорофеева и Ефросинина Маша Ефросинина и Соня Евдокименко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Очки уже давно не просто защита от солнца - это главный аксессуар, который может "вытянуть" любой образ и задать настроение всему стилю. Украинские звезды не только выбирают актуальные модели, но и точно знают, как их носить.

РБК-Украина предлагает посмотреть на самые яркие примеры - и взять на заметку.

Соня Евдокименко (внучка Софии Ротару)

Соня - в большой массивной модели в стиле 70-х. Это оверсайз-очки с темным градиентом и пластиковой оправой в оттенке "черепахи".

Такой вариант подходит обладательницам удлиненного или овального лица, добавляет эффект "дорогого Голливуда" и мгновенно делает образ эстетически завершенным.

Важно: с такими очками лучше держать остальные аксессуары минимальными, как у Сони - лишь легкие украшения и льняной топ с перфорацией.

&quot;Дорого&quot; и стильно: какие очки носят внучка Ротару, Дорофеева и ЕфросининаСоня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Надя Дорофеева

Певица выбирает не банальные очки, а миниатюрную модель-оверлей с прозрачными линзами - в духе Y2K, но с собственной интерпретацией.

Это больше не о защите от солнца, а о "характере". Такая оправа подходит к узкому или треугольному лицу, идеальна для фото и добавляет дерзости в образ.

Надя сочетала ее с корсетом, рукавами-митенками и денимом - ультрастрит, но со стилем.

&quot;Дорого&quot; и стильно: какие очки носят внучка Ротару, Дорофеева и ЕфросининаНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Маша Ефросинина

Ее выбор - спокойная классика в современной интерпретации: очки с полупрозрачным дымчатым стеклом в тонких золотистых дужках.

Геометрическая форма не слишком крупная, но подчеркивает черты лица, добавляет уверенности и строгой элегантности.

Такая модель подходит практически всем типам лица и легко вписывается и в офисный стиль, и в вечерний total black, как у самой Маши.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как выбрать "правильные" очки, чтобы выглядеть как звезда?

Чтобы очки действительно украшали, стоит учитывать несколько важных нюансов. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать идеальную пару.

Выбирайте оправу под форму лица: овальной подходят почти все, квадратной - мягкие линии, треугольной - более широкая верхняя часть.

Отдайте предпочтение крупной оправе или трендовым узким моделям, но избегайте устаревших "кошачьих" с жестким изгибом.

Ориентируйтесь на цвет кожи и волос: теплым подходят оттенки черепахи и золота, холодным - черный, серый, серебро.

Не забывайте: иногда очки - это главный акцент, и остальной образ должен работать на него.

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