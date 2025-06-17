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"Дорого" і стильно: які окуляри носять онука Ротару, Дорофєєва та Єфросиніна

Вівторок 17 червня 2025 11:18
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"Дорого" і стильно: які окуляри носять онука Ротару, Дорофєєва та Єфросиніна Маша Єфросиніна і Соня Євдокименко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Окуляри вже давно не просто захист від сонця - це головний аксесуар, який може "витягнути" будь-який образ і задати настрій всьому стилю. Українські зірки не лише обирають актуальні моделі, а й точно знають, як їх носити.

РБК-Україна пропонує подивитися на найяскравіші приклади - і взяти на замітку.

Соня Євдокименко (онука Софії Ротару)

Соня - у великій масивній моделі в стилі 70-х. Це оверсайз-окуляри з темним градієнтом і пластиковою оправою у відтінку “черепахи”.

Такий варіант пасує власницям видовженого або овального обличчя, додає ефекту “дорогого Голлівуду” і миттєво робить образ естетично завершеним.

Важливо: з такими окулярами краще тримати інші аксесуари мінімальними, як у Соні - лише легкі прикраси й лляний топ з перфорацією.

&quot;Дорого&quot; і стильно: які окуляри носять онука Ротару, Дорофєєва та ЄфросинінаСоня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Надя Дорофєєва

Співачка обирає не банальні окуляри, а мініатюрну модель-оверлей з прозорими лінзами - в дусі Y2K, але з власною інтерпретацією.

Це більше не про захист від сонця, а про “характер”. Така оправа пасує вузькому або трикутному обличчю, ідеальна для фото і додає зухвалості в образі.

Надя поєднала її з корсетом, рукавами-мітенками і денімом - ультрастріт, але зі стилем.

&quot;Дорого&quot; і стильно: які окуляри носять онука Ротару, Дорофєєва та ЄфросинінаНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Маша Єфросиніна

Її вибір - спокійна класика у сучасній інтерпретації: окуляри з напівпрозорим димчастим склом у тонких золотистих дужках.

Геометрична форма не надто велика, але підкреслює риси обличчя, додає впевненості й строгої елегантності.

Така модель пасує практично всім типам обличчя й легко вписується і в офісний стиль, і у вечірній total black, як у самої Маші.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як обрати "правильні" окуляри, щоб виглядати як зірка?

Щоб окуляри справді прикрашали, варто враховувати кілька важливих нюансів. Ось кілька порад, які допоможуть вам обрати ідеальну пару.

Вибирайте оправу під форму обличчя: овальній пасують майже всі, квадратній - м’які лінії, трикутній - ширша верхня частина.

Віддайте перевагу великій оправі або трендовим вузьким моделям, але уникайте застарілих “котячих” з жорстким вигином.

Орієнтуйтеся на колір шкіри та волосся: теплим пасують відтінки черепахи та золота, холодним - чорний, сірий, срібло.

Не забувайте: іноді окуляри - це головний акцент, і решта образу має працювати на нього.

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