"Равносильно уничтожению": Силы обороны показали разгром склада оккупантов на Курщине

Фото: Силы обороны уничтожили крупный склад боеприпасов на территории Курской области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и техники российских оккупантов на территории Курской области. Удар по вражеской логистике позволил существенно снизить штурмовой потенциал противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

По информации дисантников, операторы ударных беспилотников 80-й бригады, которые сейчас защищают Сумщину, обнаружили место сосредоточения ценных ресурсов врага на территории РФ.

На складе хранилось значительное количество оборудования и вооружения для операторов БПЛА.

По словам военных, оккупанты чувствовали себя в безопасности на своей территории, однако украинская разведка вовремя обнаружила цель.

"Враг думал, что на его территории ему ничего не угрожает, но забыл, что такое скопление ценных ресурсов - равно их уничтожению", - отметили в 80-й ОДШБр.

В результате точного удара был ликвидирован большой запас ударных и разведывательных дронов, боеприпасы к ним, а также легкая автомобильная техника, которую использовали вражеские экипажи для передвижения.

 

Курское направление

Напомним, Силы обороны и подполье продолжают системно уничтожать логистику и ресурсы врага в Курской области.

Недавно украинские десантники показали видео, как уничтожают технику россиян на этом направлении.

Также активную работу ведет движение сопротивления "АТЕШ". Партизаны провели диверсию, уничтожив технику в самом Курске. Ранее вывели из строя башню связи в областном центре.

Кроме того, удары по базам БпЛА происходят и в тыловых регионах РФ. В частности, в Ростове-на-Дону был уничтожен склад с 6 тысячами FPV-дронов, которые готовили для отправки на Курское направление.

