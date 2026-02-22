"Равносильно уничтожению": Силы обороны показали разгром склада оккупантов на Курщине

По информации дисантников, операторы ударных беспилотников 80-й бригады, которые сейчас защищают Сумщину, обнаружили место сосредоточения ценных ресурсов врага на территории РФ.

На складе хранилось значительное количество оборудования и вооружения для операторов БПЛА.

По словам военных, оккупанты чувствовали себя в безопасности на своей территории, однако украинская разведка вовремя обнаружила цель.

"Враг думал, что на его территории ему ничего не угрожает, но забыл, что такое скопление ценных ресурсов - равно их уничтожению", - отметили в 80-й ОДШБр.

В результате точного удара был ликвидирован большой запас ударных и разведывательных дронов, боеприпасы к ним, а также легкая автомобильная техника, которую использовали вражеские экипажи для передвижения.