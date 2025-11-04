В Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (фото)

Агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию в российском Курске. Был сожжен релейный шкаф на местной башне связи.

Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.

"Уничтожение этого узла мгновенно вызвало нарушение координации подразделений оккупационных войск, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы. Передача приказов и управление войсками теперь осуществляется со значительными сбоями", - заявили в "Атэш".

Партизаны подчеркнули, что подобные действия демонстрируют: глубокий тыл России уже не является безопасным.

По их словам, агенты "Атэш" действуют непосредственно возле военных объектов, которые ранее считались недосягаемыми.

"Каждая такая операция - это шаг к дезорганизации российской армии и ослабление контроля кремлевского режима над своими территориями", - говорится в сообщении.

