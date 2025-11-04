ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (фото)

Вторник 04 ноября 2025 09:54
UA EN RU
В Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (фото) Фото: в Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию в российском Курске. Был сожжен релейный шкаф на местной башне связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Атеш" .

Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.

"Уничтожение этого узла мгновенно вызвало нарушение координации подразделений оккупационных войск, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы. Передача приказов и управление войсками теперь осуществляется со значительными сбоями", - заявили в "Атэш".

Партизаны подчеркнули, что подобные действия демонстрируют: глубокий тыл России уже не является безопасным.

По их словам, агенты "Атэш" действуют непосредственно возле военных объектов, которые ранее считались недосягаемыми.

"Каждая такая операция - это шаг к дезорганизации российской армии и ослабление контроля кремлевского режима над своими территориями", - говорится в сообщении.

Фото: "АТЕШ" сожгли релейный шкаф на местной башне связи в Курске
(t.me/atesh_ua)

Диверсии движения "Атеш"

Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Напомним, недавно агенты движения сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области.

Перед тем партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

Также сообщалось, в сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область партизаны Война в Украине
Новости
Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян
Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место