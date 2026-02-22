"Дорівнює знищенню": Сили оборони показали розгром складу окупантів на Курщині

Сили оборони знищили великий склад боєприпасів, дронів та техніки російських окупантів на території Курської області. Удар по ворожій логістиці дозволив суттєво знизити штурмовий потенціал противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
Читайте також: У Ростові знищено 6 тисяч FPV-дронів, а на Курщині уражено пункт управління росіян
За інформацією дисантників, оператори ударних безпілотників 80-ї бригади, які наразі боронять Сумщину, виявили місце зосередження цінних ресурсів ворога на території РФ.
На складі зберігалася значна кількість обладнання та озброєння для операторів БпЛА.
За словами військових, окупанти почувалися у безпеці на своїй території, проте українська розвідка вчасно виявила ціль.
"Ворог гадав, що на його території йому нічого не загрожує, але забув, що таке скупчення цінних ресурсів - дорівнює їх знищенню", - наголосили у 80-й ОДШБр.
Внаслідок влучного удару було ліквідовано великий запас ударних та розвідувальних дронів, боєприпаси до них, а також легку автомобільну техніку, яку використовували ворожі екіпажі для пересування.
Нагадаємо, Сили оборони та підпілля продовжують системно нищити логістику та ресурси ворога в Курській області.
Нещодавно українські десантники показали відео, як нищать техніку росіян на цьому напрямку.
Також активну роботу веде рух опору "АТЕШ". Партизани провели диверсію, знищивши техніку у самому Курську. Раніше вивели з ладу вежу зв'язку в обласному центрі.
Крім того, удари по базах БпЛА відбуваються і в тилових регіонах РФ. Зокрема, у Ростові-на-Дону було знищено склад із 6 тисячами FPV-дронів, які готували для відправки на Курський напрямок.