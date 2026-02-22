"Дорівнює знищенню": Сили оборони показали розгром складу окупантів на Курщині

За інформацією дисантників, оператори ударних безпілотників 80-ї бригади, які наразі боронять Сумщину, виявили місце зосередження цінних ресурсів ворога на території РФ.

На складі зберігалася значна кількість обладнання та озброєння для операторів БпЛА.

За словами військових, окупанти почувалися у безпеці на своїй території, проте українська розвідка вчасно виявила ціль.

"Ворог гадав, що на його території йому нічого не загрожує, але забув, що таке скупчення цінних ресурсів - дорівнює їх знищенню", - наголосили у 80-й ОДШБр.

Внаслідок влучного удару було ліквідовано великий запас ударних та розвідувальних дронів, боєприпаси до них, а також легку автомобільну техніку, яку використовували ворожі екіпажі для пересування.