Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые

Украина, Четверг 19 февраля 2026 19:22
UA EN RU
Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые Фото: Дмитрий Сенниченко (spfu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители разоблачили новых фигурантов преступной группировки, которую возглавлял экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Они могли помочь отмыть более 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

Читайте также: Суд заочно арестовал бывшего главу Фонд госимущества Сенниченко

В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это:

  • Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
  • Елена Колот - родственница Гмырина;
  • Юлия Меншун - бухгалтер.

Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали разные активы. Речь о земельных участках в Хорватии, дорогих авто, этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и не только.

"Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн гривен", - подчеркнули в НАБУ.

Участников схемы украинские правоохранители установили в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.

Дело Сенниченко

По данным следствия, бывший глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Эти директора заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости забирали и переводили в пользу преступной организации.

Из-за этого государство потеряло более 700 млн гривен. Также подозреваемые обвиняются в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.

В настоящее время по этому делу 15 подозреваемых.

