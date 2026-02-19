ua en ru
Допомогли відмити понад 300 млн гривень. У справі Сенниченка нові підозрювані

Україна, Четвер 19 лютого 2026 19:22
Допомогли відмити понад 300 млн гривень. У справі Сенниченка нові підозрювані Фото: Дмитро Сенниченко (spfu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці викрили нових фігурантів злочинного угруповання, яке очолював ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Вони могли допомогти відмити понад 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.

Читайте також: Суд заочно заарештував колишнього голову Фонд держмайна Сенниченка

У НАБУ не назвали імена фігурантів, але, за інформацією джерел РБК-Україна, це:

  • Зоя та Анатолій Гмиріни - батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка;
  • Олена Колот - родичка Гмиріна;
  • Юлія Меншун - бухгалтерка.

Правоохоронці з'ясували, що для того, щоб відмити гроші, отримані незаконним шляхом, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купували різні активи. Йдеться про земельні ділянки в Хорватії, дорогі авто, поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ і не тільки.

"Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн гривень", - наголосили в НАБУ.

Учасників схеми українські правоохоронці встановили в рамках спільної слідчої групи з низкою європейських країн.

Справа Сенниченка

За даними слідства, колишній голова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" і АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Ці директори укладали договори із заздалегідь визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості забирали та переказували на користь злочинної організації.

Через це держава втратила понад 700 млн гривень. Також підозрюваних звинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Наразі у цій справі 15 підозрюваних.

