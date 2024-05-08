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Суд заочно арестовал бывшего главу Фонд госимущества Сенниченко

Киев, Среда 08 мая 2024 10:22
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Суд заочно арестовал бывшего главу Фонд госимущества Сенниченко Фото: Дмитрий Сенниченко (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Фонда государственного имущества Украины. Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Следователь судья ВАКС во вторник, 7 мая, поддержал позицию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Фонда госимущества.

В прокуратуре не указывают имя фигуранта. Однако по деталям дела известно, что речь идет о Дмитрии Сенниченко, которого подозревают в организации преступной схемы. Он объявлен в международный розыск.

Детали дела

Напомним, украинские правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Также фигурантов дела подозреваю в отмывании 10 млрд гривен, полученных преступным путем.

Добавим, что фигурантами этого дела также Юрий Липка, который был советником Сенниченко, Николай Синица - бывший и.о. главы "Одесского припортового завода" и совладелец компании "АгроГазТрейдинга".

В декабре 2023 года подозрение также объявили бывшему первому заместителю главы Фонда госимущества, действующему чиновнику ПАО "Укрнафта".

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