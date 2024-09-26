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В Офисе генпрокурора начали подготовку к экстрадиции нардепа Дмитрука

Четверг 26 сентября 2024 17:54
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В Офисе генпрокурора начали подготовку к экстрадиции нардепа Дмитрука Фото: Артем Дмитрук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Офис Генпрокурора сотрудничает с международными партнерами по экстрадиции народного депутата Украины. Он находится в розыске в связи с укрывательством от органов правосудия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Как отметили в Офисе генпрокурора, сейчас место нахождения депутата установлено и судом ему определена мера пресечения.

Его подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство.

Кто такой Дмитрук

Артем Дмитрук – политик и народный депутат Украины IX созыва. В 2019 году он был избран в Верховную Раду в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу в Одесской области. В прошлом Дмитрук занимался боевыми искусствами.

Позже он вышел из фракции "Слуга народа" и начал открыто критиковать власть. В 2023 году против него были возбуждены уголовные производства, и Дмитрук оказался под следствием.

Бегство Дмитрука за границу

25 августа СМИ сообщили о том, что Дмитрук сбежал в Молдову, впоследствии подтвердило эту информацию Государственное бюро расследований. Тогда же Дмитрук был объявлен подозрением из-за нападения на правоохранителя и военного.

Как рассказал генпрокурор Андрей Кости, Украина будет использовать все международно-правовые способы, чтобы вернуть нардепа "домой". В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.

Позже Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск Дмитрука.

Недавно Дмитрук заявил, что находится в Лондоне. Там его якобы ожидал суд, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции в Украину.

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