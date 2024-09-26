Угледар находится под контролем ВСУ, - 72-я бригада

Город Угледар Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. И это, несмотря на постоянные тяжелые штурмы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 72 ОМбр им. Черных Запорожцев.

По его словам, несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, бойцы остаются на месте.

"Мы бойцы 72-й отдельной механизированной бригады хотим развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар", - говорит военный.

Ситуация в районе Угледара

Обстановка в районе Угледара сложилась достаточно критическая. По данным британских разведчиков, российские войска давят на Угледар Донецкой области с трех сторон. Вероятно, в течение следующей недели ситуация не изменится.

В свою очередь, 25 сентября, издание Forbes, написало, что на прошлой неделе, когда российские силы угрожали флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2 тысяч человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, якобы "начала тихо отходить на более удобные для обороны позиции". Один из аналитиков в комментарии изданию заявил, что якобы "Украина постепенно вывела свои силы" из города.

Подробнее о ситуации в Угледаре - читайте в материале РБК-Украина.

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