Помощь важна как никогда: Зеленский поблагодарил США за 12,35 млрд долларов помощи
Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий 12,35 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Помощь важна как никогда.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
"Спасибо Джо Байдену за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере 12,35 млрд долларов. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", - пишет президент.
Зеленский отметил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ Украины и вообще является мощной поддержкой.
"Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии России!", - подытожил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 12,35 млрд долларов. После этого Байден сразу подписал закон.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, уже на следующей неделе Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.