У Байдена сказали, когда объявят о новом пакете помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга .

Он напомнил, что новый пакет помощи предусматривает выделение 1,1 млрд долларов.

"Он включает 18 новых РСЗО HIMARS, для Украины в рамках наших долгосрочных обязательств по укреплению ВСУ в ближайшие годы. Мы ожидаем, что на следующей неделе будет сделано еще одно объявление о предоставлении незамедлительной помощи в сфере безопасности", - сказал он.

Салливан добавил, что президент США Джо Байден в пятницу подпишет утвержденный Конгрессом законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

Напомним, Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка.

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