ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Допомога важлива як ніколи: Зеленський подякував США за 12,35 млрд доларів допомоги

Новость на русском →
Субота 01 жовтня 2022 12:08
Допомога важлива як ніколи: Зеленський подякував США за 12,35 млрд доларів допомоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає 12,35 млрд доларів додаткової допомоги Україні. Допомога є важливою як ніколи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі 12,35 млрд доларів. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - пише президент.

Зеленський відзначив, що закон передбачує фінансування оборонних програм України та й загалом, є потужною підтримкою.

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії Росії!", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 12,35 млрд доларів. Після цього Байден одразу підписав закон.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, вже наступного тижня Вашингтон оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України