Допомога важлива як ніколи: Зеленський подякував США за 12,35 млрд доларів допомоги
Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає 12,35 млрд доларів додаткової допомоги Україні. Допомога є важливою як ніколи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.
"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі 12,35 млрд доларів. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - пише президент.
Зеленський відзначив, що закон передбачує фінансування оборонних програм України та й загалом, є потужною підтримкою.
"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії Росії!", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 12,35 млрд доларів. Після цього Байден одразу підписав закон.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, вже наступного тижня Вашингтон оголосить про новий пакет допомоги Україні.
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