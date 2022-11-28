Помощь НАТО Украине как кот Шредингера, но запрета на передачу оружия нет, - польский посол

Среди стран-членов НАТО нет договоренности, запрещающей передавать Украине определенные виды вооружения как танки или системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Польши в НАТО Томаша Шатковского в эфире Польского радио .

Он отметил, что в последние месяцы немецкие спикеры в публичном пространстве говорят, что якобы существует соглашение между членами НАТО, которое запрещает передачу Украине определенного вида вооружения, например, тяжелой техники или танков. Однако Шатковский опроверг подобные заявления.

" Было неожиданностью предположить, что НАТО будет решать, должна ли Германия передавать оружие Украине. Германия выступает за подход, при котором НАТО формально не участвует в процессе принятия решений по поддержке Украины", - сказал он.

Шатковский добавил, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем накапливать их у себя на складах.

При этом он описал ситуацию в НАТО по военной поддержке Украины как "кота Шредингера": "С одной стороны продолжается дискуссия, ее (помощь - ред.) поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

В то же время, по его словам, отношение некоторых стран к поддержке Украины меняется к лучшему.

Отметим, что Германия все еще отказывается предоставлять Украине современные танки и другую бронетехнику.

Кроме того, Германия предложила передати Польше систему ПВО Patriot, но страна попросила предоставить систему Украине, чтобы защитники неба от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.