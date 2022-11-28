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Допомога НАТО Україні як кіт Шредінгера, але заборони на передачу зброї немає, - польський посол

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 14:21
Допомога НАТО Україні як кіт Шредінгера, але заборони на передачу зброї немає, - польський посол Фото: посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Серед країн-членів НАТО немає домовленості, що забороняє передавати Україні певні види озброєння, як танки чи системиППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Польщі в НАТО Томаша Шатковського в ефірі Польського радіо.

Він зазначив, що в останні місяці німецькі спікери у публічному просторі кажуть, що нібито існує якась угода між членами НАТО, яка забороняє передачу Україні певного виду озброєння, наприклад, важкої техніки чи танків. Проте Шатковський спростував такі заяви.

"Було несподіванкою припустити, що НАТО вирішуватиме, чи повинна Німеччина передавати зброю Україні. Німеччина виступає за підхід, за якого НАТО формально не бере участі в процесі прийняття рішень щодо підтримки України", - сказав він.

Шатковський додав, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

При цьому він описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її (допомогу - ред.) заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".

Водночас, за його словами, ставлення деяких країн до підтримки України змінюється на краще.

Зазначимо, що Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки та іншу бронетехніку.

Окрім того, Німеччини запропонувала передати Польщі систему ППО Patriot, але країна попросила надати систему Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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