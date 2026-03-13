Помогать армии можно по-разному: какие пять профессий чаще всего выбирают добровольцы

Что является фундаментом для эффективной службы

Гражданам напомнили, что одно из ключевых преимуществ присоединения к Силам обороны Украины через систему рекрутинга - возможность для кандидата самостоятельно выбрать:

и конкретное подразделение;

и военную специальность (которая максимально соответствует его запросам).

"Благодаря этому специалист приходит на должность, где его знания и умения из гражданской жизни уже являются фундаментом для эффективной службы", - подчеркнули в Минобороны.

Топ-5 профессий, которые выбирают добровольцы

Подробную информацию о службе в Силах обороны Украины можно найти онлайн - на соответствующем портале army.gov.ua.

Между тем в МОУ рассказали, какие пять специальностей среди вакансий в Силах обороны чаще всего выбирали добровольцы в течение января и февраля 2026 года.

БпЛА

Согласно данным 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, каждый третий кандидат (около 33%) выбрал профессию оператора или пилота БпЛА.

Украинцам напомнили, что эти должности предусматривают управление беспилотниками для:

разведки;

наблюдения;

корректировки огня;

непосредственно нанесения огневого поражения.

"Подразделения отдают предпочтение кандидатам 18-45 лет, которые имеют базовые технические навыки, могут сохранять внимательность и концентрацию в течение длительного времени", - уточнили в МОУ.

Система рекрутинга помогает украинцам находить подходящие должности для службы (инфографика: mod.gov.ua)

Водители

Второе место по популярности занимают водители (около 18%).

Добровольцы, которые выбирают эту профессию, могут заниматься:

перевозкой личного состава, техники или боеприпасов;

личного состава, техники или боеприпасов; эвакуацией раненых.

На должности водителя, водителя-санитара и водителя-механика ищут кандидатов 18-50 лет с водительским удостоверением (категории B, C, D или CE), базовым знанием техники и физической выносливостью.

РЭБ, РЭР

Замыкают тройку лидеров, по информации МОУ, операторы технических систем (РЭБ, РЭР и связь) - 13%.

"Спрос на специалистов, способных противодействовать вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, остается стабильно высоким", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что к кандидатам на эти должности выдвигают следующие требования:

возраст 18-45 лет;

техническое мышление;

базовые навыки работы с электроникой;

готовность к обучению.

Командиры подразделений

Готовность брать на себя ответственность - как командиры отделений и взводов - обнаружили около 7% рекрутов.

На такие должности ищут обычно добровольцев в возрасте 21-45 лет:

с лидерскими качествами;

с хорошей физической подготовкой.

"Отдают предпочтение тем, кто имеет военный опыт", - отметили в МОУ.

Мастера и технические специалисты

В завершение еще примерно 6% кандидатов выбрали специальность мастера или другие технические специальности, которые обеспечивают жизнедеятельность войска.

Они будут заниматься ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения.

На эти специальности берут преимущественно добровольцев: