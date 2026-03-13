UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Допомагати армії можна по-різному: які п'ять професій найчастіше обирають добровольці

07:30 13.03.2026 Пт
3 хв
Щоб бути корисним, не обов'язково йти "в рукопашну"
aimg Ірина Костенко
Деякі спеціальності у Силах оборони - особливо популярні серед добровольців (фото ілюстративне: Getty Images)

Система рекрутингу дозволяє українцям самостійно знайти підрозділ та спеціальність, які максимально відповідають їхнім навичкам. При цьому деякі професії в Силах оборони добровольці обирають частіше за інші.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).

Читайте також: Не лише штурмовики? Які насправді спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші

Що є фундаментом для ефективної служби

Громадянам нагадали, що одна з ключових переваг приєднання до Сил оборони України через систему рекрутингу - можливість для кандидата самостійно обрати:

  • і конкретний підрозділ;
  • і військову спеціальність (яка максимально відповідає його запитам).

"Завдяки цьому фахівець приходить на посаду, де його знання та вміння з цивільного життя вже є фундаментом для ефективної служби", - наголосили в Міноборони.

Топ-5 професій, які обирають добровольці

Детальну інформацію про службу в Силах оборони України можна знайти онлайн - на відповідному порталі army.gov.ua.

Тим часом у МОУ розповіли, які п'ять спеціальностей серед вакансій в Силах оборони найчастіше вибирали добровольці впродовж січня та лютого 2026 року.

БпЛА

Згідно з даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, кожен третій кандидат (близько 33%) обрав фах оператора або пілота БпЛА.

Українцям нагадали, що ці посади передбачають керування безпілотниками для:

  • розвідки;
  • спостереження;
  • коригування вогню;
  • безпосередньо нанесення вогневого ураження.

"Підрозділи віддають перевагу кандидатам 18-45 років, які мають базові технічні навички, можуть зберігати уважність та концентрацію протягом тривалого часу", - уточнили в МОУ.

Система рекрутингу допомагає українцям знаходити підходящі посади для служби (інфографіка: mod.gov.ua)

Водії

Друге місце за популярністю посідають водії (близько 18%).

Добровольці, які обирають цей фах, можуть займатися:

  • перевезенням особового складу, техніки або боєприпасів;
  • евакуацією поранених.

На посади водія, водія-санітара та водія-механіка шукають кандидатів 18-50 років із посвідченням водія (категорії B, C, D або CE), базовим знанням техніки та фізичною витривалістю.

РЕБ, РЕР

Замикають трійку лідерів, за інформацією МОУ, оператори технічних систем (РЕБ, РЕР та зв'язок) - 13%.

"Попит на фахівців, здатних протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби, залишається стабільно високим", - зауважили у відомстві.

Уточнюється, що до кандидатів на ці посади висувають такі вимоги:

  • вік 18-45 років;
  • технічне мислення;
  • базові навички роботи з електронікою;
  • готовність до навчання.

Командири підрозділів

Готовність брати на себе відповідальність - як командири відділень та взводів - виявили близько 7% рекрутів.

На такі посади шукають зазвичай добровольців віком 21-45 років:

  • з лідерськими якостями;
  • з хорошою фізичною підготовкою.

"Віддають перевагу тим, хто має військовий досвід", - зауважили в МОУ.

Майстри та технічні спеціалісти

Насамкінець ще приблизно 6% кандидатів обрали спеціальність майстра чи інші технічні спеціальності, які забезпечують життєдіяльність війська.

Вони займатимуться ремонтом й обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння.

На ці спеціальності беруть переважно добровольців:

  • віком 18-50 років;
  • з технічною освітою або відповідним досвідом;
  • уважних та відповідальних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що роботам на фронті потрібні люди, тож у Збройних силах України з'являються деякі незвичні на перший погляд вакансії.

Крім того ми пояснювали, які умови служби чекають добровольців віком 60+.

Читайте також про топ "тилових" вакансій у ЗСУ (без візитів до ТЦК і не на "нулі").

