Помогали РФ контролировать "Запорожсталь". Зеленский ввел санкции против новых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, которые помогали России контролировать завод "Запорожсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram .

По словам Зеленского, сегодня в Украине санкционный день - он уже подписал соответствующие указы о введении новых ограничений.

"Первый санкционный пакет - в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человека - 13 физических и 28 юридических, - с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - отметил президент.

Зеленский добавил, что запускается процедура конфискации российской доли, теперь "Запорожсталь" будет работать для Украины и украинцев.

Стоит заметить, что "Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий в Европе. Каждый год в четырех доменных печах комбинат выплавляет 2,6 млн тонн чугуна для производства стали.