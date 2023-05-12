Допомагали РФ контролювати "Запоріжсталь". Зеленський ввів санкції проти нових осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які допомагали Росії контролювати завод "Запоріжсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram .

За словами Зеленського, сьогодні в Україні санкційний день - він уже підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень.

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив президент.

Зеленський додав, що запускається процедура конфіскації російської частки, тепер "Запоріжсталь" працюватиме для України та українців.

Варто зауважити, що "Запоріжсталь" є одним з найбільших металургійних підприємств у Європі. Щороку в чотирьох доменних печах комбінат виплавляє 2,6 млн тонн чавуну для виробництва сталі.