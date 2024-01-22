Из Донецкой области в РФ вывезли "на реабилитацию" семнадцать детей с инвалидностью

Из временно оккупированных российскими захватчиками районов Донецкой области незаконно вывезли семнадцать детей с инвалидностью на территорию страны-агрессора якобы "на реабилитацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца .

По словам омбудсмена, речь идет о детях с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Их самолетом российского Министерства обороны отправили в подмосковный реабилитационный центр "Огонь".

Как уточнил Лубинец, такому вывозу украинских детей в очередной раз способствовала уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.



"В течение 2023 года, по данным РФ, таким образом удалось "оздоровить и реабилитировать" 150 украинских детей, проживающих сейчас "в новых регионах России". Именно так в РФ называют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - рассказал омбудсмен.

Он отмечает, что практика вывоза детей Украины "является не жестом доброй воли с целью помочь, а стратегически важной программой государства-агрессора". Так, под предлогом оказания медицинской помощи происходит принудительная паспортизация россиянами граждан Украины.

"Ведь обязательным условием для лечения является наличие российского паспорта, который по приказу Путина оформляется по упрощенной процедуре. Таким образом, по принуждению происходит навязывание российского гражданства, что противоречит нормам международного права", - объясняет Лубинец.

Также он напомнил, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Путина и чиновницы страны-агрессора Львовской-Беловой за депортацию украинских детей.

Депортация украинских детей

Напомним, украинских детей с временно оккупированных территорий уже неоднократно депортировали как в Россию, так и в Беларусь.

Как отмечал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, РФ использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко лично встречал детей, недавно незаконно вывезенных из Украины.

В середине января в своем выступлении омбудсмен Лубинец рассказал, что в то время Украине, в частности благодаря международной помощи, удалось вернуть домой 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.