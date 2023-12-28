Россияне вывозят детей со временно оккупированных территорий Украины через Беларусь
Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей со временно оккупированных территорий Украины.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Укринформу.
По словам омбудсмена, россияне всегда составляют списки детей, вывезенных в РФ.
"Мы фиксируем новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси. По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, сейчас находящихся на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут через территорию Беларуси вывезены в РФ", - заявил он.
Таким образом, считает уполномоченный, россияне могут скрыть информацию, что дети находятся именно в России.
"То есть установление факта депортации и верификация ребенка - это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привез на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно" ", – объяснил Лубинец.
Омбудсмен считает, что количество похищенных Россией детей на территории Беларуси может достигать тысячи. Но они, по его мнению, там находятся временно. Ведь Беларусь - это промежуточный пункт.
Похищение детей Россией
С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России.
Ранее мы сообщали, что из-за незаконной депортации детей, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
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