З Донецької області до РФ вивезли "на реабілітацію" сімнадцять дітей з інвалідністю
З тимчасово окупованих російськими загарбниками районів Донецької области незаконно вивезли сімнадцять дітей з інвалідністю на територію країни-агресора нібито "на реабілітацію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами омбудсмена, йдеться про дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату. Їх літаком російського Міністерства оборони було відправлено до підмосковного реабілітаційного центру "Огоньок".
Як уточнив Лубінець, такому вивезенню українських дітей вчергове сприяла уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова.
"Упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають "у нових регіонах Росії". Саме так в РФ називають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - розповів омбудсмен.
Він наголошує, що практика вивезення дітей України "є не жестом доброї волі з метою допомогти, а стратегічно важливою програмою держави-агресора". Так, під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України.
"Адже обов'язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом Путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав'язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права", - пояснює Лубінець.
Також він нагадав, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та чиновниці країни-агресора Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, українських дітей з тимчасово окупованих територій уже неодноразово депортували як до Росії, так і до Білорусі.
Як зазначав український омбудсмен Дмитро Лубінець, РФ використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких нещодавно незаконно вивезли з України.
У середині січня у своєму виступі омбудсмен Лубінець розповів, що на той час Україні, зокрема завдяки міжнародній допомозі, вдалося повернути додому 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.