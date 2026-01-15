В одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований и Facebook Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщается, работники ГБР разоблачили и задержали пятерых участников преступной организации, которую возглавлял командир одной из воинских частей в Донецкой области. Из-за действий задержанных государство потеряло более 47 млн гривен.

Командир организовал схему вместе с тремя подчиненными военнослужащими и гражданским - владельцем фирм, через которые переводили деньги в наличные, ведь именно эти предприятия использовали для "освоения" бюджетных средств.

Деньги поступали на счет воинской части якобы для закупки FPV-дронов и коллиматорных прицелов. На самом же деле средства перечисляли фиктивным компаниям за технику, которой или вообще не было, или которая не соответствовала требованиям и не могла использоваться в бою.

Участники организации заранее готовили фиктивные документы - "маркетинговые исследования", договоры, акты и накладные, чтобы обосновать закупки именно у нужных фирм. После этого деньги обналичивали и делили между собой.

FPV-дроны, которые по документам были закуплены, в воинскую часть не поступали. Чтобы скрыть их отсутствие, командир приказывал оформлять бумаги о якобы использовании дронов в боевых условиях. Всего по документам было "приобретено" 1815 дронов.

Фото: в Донецкой области разоблачили военных, которые украли более 47 млн гривен на закупках дронов (ГБР и Специализированная прокуратура)

В ходе расследования сотрудники ГБР провели более 20 обысков, изъяли непригодные коллиматорные прицелы и назначили более 70 экспертиз.

Всех участников преступной организации задержали в разных регионах Украины - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

Командиру воинской части и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.

Всем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители также работают над тем, чтобы вернуть государству украденные средства.