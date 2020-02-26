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На Донбасі доба минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 07:15
На Донбасі доба минула без втрат
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів та гранатометів

На Донбасі, 25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поруч з Талаківкою з міномета калібру 82 мм бойовики випустили 5 мін;
  • неподалік населеного пункту Піски стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Новомихайлівки зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 10 пострілів;
  • поруч з Красногорівкою з міномета калібру 120 мм бойовики випустили 3 міни, а також вели вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл позицій ЗСУ в районі Катеринівки - зі 120-мм міномета випустили 10 мін.

"Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі.

З початку цієї доби бойовики випустили 4 міни зі 120-мм міномета по захисниках Мар’їнки. Втрат немає.

Нагадаємо, 24 лютого збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. У бік українських позицій вони випустили 20 хв. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, за минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії з боку бойовиків на Донбасі.

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