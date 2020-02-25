Бойовики на Донбасі за тиждень 23 рази обмежували пересування патрулів ОБСЄ

Фото: ОБСЄ (flickr.com/osce)

Половину усіх відмов пересування було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське

За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії з боку бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК, йдеться у повідомленні прес-центру ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське на півдні Донецької області.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року оприлюднена інформація про чергові два випадки відмови патрулю Місії у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське. Крім того, відмовили патрулю Місії у проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа. Необхідно зазначити, що за спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ зафіксувала в межах 5 км від краю ділянки розведення сил в Золотому приблизно 360 вибухів.

Зазначимо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.