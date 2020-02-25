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Бойовики на Донбасі випустили 20 мін по українських позиціях

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 07:20
Бойовики на Донбасі випустили 20 мін по українських позиціях
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Режим тиші порушено 5 разів із застосуванням забороненого озброєння

На Донбасі протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. У бік українських позицій вони випустили 20 мін, повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстріляв позиції військових ЗСУ із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Обстріли велися поблизу Мар’їнки і неподалік Пісків. А в районі Талаківки противник з міномету калібру 82 мм випустив 10 мін.

Ще 10 мін з міномету калібру 120 мм бойовики випустили поруч з Новотошківським. Обстріли із гранатомету велися в районі населеного пункту Шуми.

"Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки. За поточну добу втрат немає", - повідомили в прес-центрі.

Бойовики на Донбасі випустили 20 мін по українських позиціях

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ на Донбасі під час патрулювання у Станиці Луганській та Золотому, що на ділянках розмежування, бачили членів російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК", які незаконно перебувають у цьому районі.

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