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Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 18:22
Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 25 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два обстрілу поруч з Талаківкою і недалеко від населеного пункту Піски.

Ще один обстріл був здійснений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі Катеринівки.

"Сьогодні, 25 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. У бік українських позицій вони випустили 20 хв. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ на Донбасі під час патрулювання в Станиці Луганській та Золотом, що на ділянках розмежування, бачили членів російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК". Бойовики незаконно знаходяться в цьому районі.

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