ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе сутки прошли без потерь

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 07:15
На Донбассе сутки прошли без потерь
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов

На Донбассе 25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с Талаковкой из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;
  • неподалеку от населенного пункта Пески стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки из станкового противотанкового гранатомета осуществили 10 выстрелов;
  • рядом с Красногоровкой из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили один обстрел позиций ВСУ в районе Катериновки - из 120-мм миномета выпустили 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

С начала этиз суток боевики выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет.

Напомним, 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций они выпустили 20 мин. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, за минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксировано 23 случаи ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии со стороны боевиков на Донбассе.

Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе Боевики на Донбассе за неделю 23 раза ограничивали передвижение патрулей ОБСЕ
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь