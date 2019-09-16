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У СЦКК повідомили про чергові порушення бойовиками перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 17:29
У СЦКК повідомили про чергові порушення бойовиками перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Вчора, 15 вересня, проросійські бойовики на Донбасі продовжували порушувати перемир'я, обстрілюючи українські позиції з забороненого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську сторону СЦКК у Facebook.

Зокрема, за даними СЦКК, вчора, 15 вересня, окупаційні війська обстрілювали з заборонених мінськими угодами мінометів українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське та Трав’яне. Крім того, сьогодні, 16 вересня, обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Новолуганське.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню", - зазначили у СЦКК.

Як повідомлялося раніше, в ніч з 15 на 16 вересня в результаті обстрілу з боку бойовиків був поранений один український військовослужбовець. А станом на ранок сьогодні найманці РФ вже двічі порушили режим тиші.

Також нагадаємо, що вчора, 15 вересня, бойовики обстрілювали позиції ВСУ з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Напередодні, 14 вересня, на Донбасі бойовики порушили режим тиші 14 разів обстрілюючи з мінометів і гранатометів райони поблизу Новотроїцького, Водяного, Кам'янки, Богданівки, Лебединського та Опитного.

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