В Станиці Луганській на мосту встановили веб-камеру

Фото: міст в Станиці Луганській (facebook.com/odalug)

За відновленням мосту можна стежити в реальному часі

У Станиці Луганській на мосту була встановлена веб-камера, зображення з якої транслюється на каналі Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обладміністрації Facebook.

Як повідомляється, камера була встановлена для того, щоб українці стали свідками будівництва мосту.

"На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації в YouTube опубліковано LIVE-трансляцію по відновленню зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Таким чином, кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком побудови мосту, який стане символом єднання та примирення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі Станиці Луганської в Луганській області продовжується відновлення моста через річку Сіверський Донець. Зараз здійснюється асфальтування дороги від мосту в напрямку КПВВ. Повідомляється, що відкриття відновленого мосту має відбутися до 27 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 вересня РБК-Україна писало, що представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській.

Раніше українська сторона завершила демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.