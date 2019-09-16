Зеленський просить ОБСЄ чесно фіксувати порушення на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що хоче донести правду про події на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ на Донбасі фіксувала кожне порушення перемир'я. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна чекає від місії ОБСЄ чесну верифікацію на Донбасі.

"Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожен крок, кожне порушення, кожен постріл... І найголовніше для мене, щоб всі громадяни України, Росії та Європи бачили, що реально відбувається... Дуже хотілося б, щоб з технічної точки зору - сайтів і телебачення - всі ці порушення фіксувалися ОБСЄ та засоби масової інформації всіх країн світу це освітлювали. Це найголовніше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав перші кроки на шляху до миру на Донбасі. За його словами, цими кроками повинні стати повне і стійке припинення вогню, а також остаточне розведення сил у Станиці Луганській.

Зазначимо, раніше також США і Франція в ОБСЄ закликали Росію продовжувати переговори з Донбасу.

"Росія повинна продовжувати конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання мінських угод, щоб покласти край конфлікту, який вона почала і розпалила", - підкреслили представники Франції і США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і Христина Фаже.