ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський просить ОБСЄ чесно фіксувати порушення на Донбасі

Новини » Політика    16.09.2019 - 14:04
Зеленський просить ОБСЄ чесно фіксувати порушення на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що хоче донести правду про події на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ на Донбасі фіксувала кожне порушення перемир'я. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна чекає від місії ОБСЄ чесну верифікацію на Донбасі.

"Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожен крок, кожне порушення, кожен постріл... І найголовніше для мене, щоб всі громадяни України, Росії та Європи бачили, що реально відбувається... Дуже хотілося б, щоб з технічної точки зору - сайтів і телебачення - всі ці порушення фіксувалися ОБСЄ та засоби масової інформації всіх країн світу це освітлювали. Це найголовніше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав перші кроки на шляху до миру на Донбасі. За його словами, цими кроками повинні стати повне і стійке припинення вогню, а також остаточне розведення сил у Станиці Луганській.

Зазначимо, раніше також США і Франція в ОБСЄ закликали Росію продовжувати переговори з Донбасу.

"Росія повинна продовжувати конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання мінських угод, щоб покласти край конфлікту, який вона почала і розпалила", - підкреслили представники Франції і США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і Христина Фаже.

Рада зняла закон Зеленського про Нацгвардію з розгляду на цьому тижні
Новини України Володимир ЗеленськийОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся