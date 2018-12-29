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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 18:18
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за день 2 рази обстріляли позиції ООС

Бойовики за день, 29 грудня, 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

При цьому, як зазначається, випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано.

"Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі селища Залізне на Горлівському напрямку а також в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі. 

Відзначимо, за даними звіту СММ ОБСЄ 26 грудня цього року, міні-БПЛА місії зафіксував на південно-заході від Луганська, озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації.

РФ готує хімічну атаку на Донбасі, - Скібіцький Бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку
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