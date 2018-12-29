Бойовики обстріляли військових біля селища на Донбасі, порушивши перемир'я

Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових з початку доби немає

З початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це повіломляє РБК-Україна із посиланнм на прес-центр ООС.

Зазначається, що було узгоджено запровадити режим тиші на період зимових свят по всій лінії бойового зіткнення.

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів по позиціях Об'єднаних сил поблизу селища Залізне, що на Горлівському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - зазначили в ООС.

Також додали, що минулої доби, 28 грудня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках", - повідомили в прес-центрі.

Внаслідок обстрілів протягом минулої доби один український військовослужбовець отримав поранення. У відповідь на провокації противника військові застосовували чергові вогневі засоби.

"За даними розвідки, 28 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено", - резюмували в ООС.

Нагадаємо, на Донбасі, починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами. Як повідомили у штабі ООС, бойовики на Донбасі ввечері у п'ятницю, 28 грудня, обстріляли власні позиції, аби скомпроментувати українських військових та звинуватити їх у порушенні режиму тиші.