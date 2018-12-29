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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 18:18
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

Бойовики за день, 29 декабря, 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железный на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

Отметим, по данным отчета СММ ОБСЕ 26 декабря этого года, мини-БПЛА миссии зафиксировал на юго-западе от Луганска, вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.

РФ готовит химическую атаку на Донбассе, - Скибицкий Боевики накапливают вооружение на Луганском направлении
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