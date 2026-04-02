Дональд Трамп выступил с амбициозным заявлением перед запуском миссии Artemis II

00:45 02.04.2026 Чт
США готовятся к историческому шагу в освоении космоса
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп перед запуском миссии Artemis II заявил, что Америка "доминирует везде - в космосе, на Земле и между ними", отметив абсолютное лидерство США в экономике, военной силе и космических исследованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в своей сети Truth Social.

Читайте также: Притеснения Трампа добрались до науки: известная ученая NASA Кейт Марвел заявила об отставке

Так, незадолго до старта миссии Artemis II президент Дональд Трамп представил вдохновляющее видеообращение к нации и экипажу, подчеркнув абсолютное лидерство США на мировой арене и за ее пределами.

Под звуки культовой песни Мадонны "Like a Prayer" Белый дом опубликовал в соцсети X ролик, озвученный лично президентом. В своем послании Трамп назвал американцев "нацией пионеров" и подчеркнул, что возвращение к звездам является естественной судьбой страны.

Космос как новый американский рубеж

В видео Трамп акцентировал на философском значении космических исследований, отметив, что стремление к неизвестному заложено в самой человеческой душе.

"Судьба Америки - быть на передовой вечного стремления человечества к знаниям и быть лидером среди стран в нашем приключении в великую неизвестность. Раскрывая тайны Вселенной, мы открываем истины внутри себя", - заявил президент.

Он также добавил, что хотя исследования космоса никогда не прекращались, сейчас настал момент для нового, масштабного старта: "Следующим большим американским рубежом является космос, и теперь мы начинаем сначала".

"Никто не приближается": Трамп о глобальном доминировании

Сразу после выхода видео президент опубликовал сообщение в своей сети Truth Social, где дал высокую оценку технической мощности ракеты Artemis II, назвав ее "одной из самых мощных, когда-либо построенных человечеством". Однако главный акцент Трамп сделал на геополитическом и экономическом превосходстве США.

По словам лидера Белого дома, Америка сегодня демонстрирует безоговорочную победу на всех фронтах:

  • Экономически: США остаются ведущей силой мира.

  • Военно: Мощность армии не имеет аналогов.

  • По звездам: Миссия Artemis II должна закрепить статус США как космической сверхдержавы.

"Мы побеждаем в космосе, на Земле и везде между ними. Никто не приближается к этому! Америка не просто соревнуется, мы ДОМИНУЕМ, и весь мир наблюдает за нами", - подчеркнул Трамп.

Ожидание запуска

Официальный представитель Белого дома сообщил телеканалу NBC News, что Дональд Трамп лично будет следить за запланированным запуском ракеты непосредственно из своей резиденции.

В завершение своего обращения президент призвал Божье благословение для "невероятных астронавтов", команды NASA и "величайшей нации, которая когда-либо существовала".

Напомним, что миссия Artemis II является критически важным этапом программы возвращения людей на Луну. Это первый пилотируемый полет к спутнику Земли за более чем полвека, который должен проложить путь для будущей высадки и дальнейшей экспансии к Марсу.

Напомним, сначала NASA планировало запуск в феврале, однако его отложили из-за технических проверок системы заправки ракеты.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что американская компания SpaceX представила обновленный, "упрощенный" план миссии на Луну, который должен сократить время подготовки и повысить безопасность экипажа.

