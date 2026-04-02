Дональд Трамп виступив із амбітною заявою перед запуском місії Artemis II

Президент США Дональд Трамп перед запуском місії Artemis II заявив, що Америка "домінує всюди - у космосі, на Землі та між ними", наголосивши на абсолютному лідерстві США в економіці, військовій силі та космічних дослідженнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа у своїй мережі Truth Social.

Отож, незадовго до старту місії Artemis II президент Дональд Трамп представив надихаюче відеозвернення до нації та екіпажу, підкресливши абсолютне лідерство США на світовій арені та поза її межами.

Під звуки культової пісні Мадонни "Like a Prayer" Білий дім опублікував у соцмережі X ролик, озвучений особисто президентом. У своєму посланні Трамп назвав американців "нацією піонерів" і наголосив, що повернення до зірок є природною долею країни.

Космос як новий американський рубіж

У відео Трамп акцентував на філософському значенні космічних досліджень, зазначивши, що прагнення до невідомого закладене в самій людській душі.

"Доля Америки - бути на передовій вічного прагнення людства до знань і бути лідером серед країн у нашій пригоді у велику невідомість. Розкриваючи таємниці Всесвіту, ми відкриваємо істини всередині себе", - заявив президент.

Він також додав, що хоча дослідження космосу ніколи не припинялися, зараз настав момент для нового, масштабного старту: "Наступним великим американським рубежем є космос, і тепер ми починаємо спочатку".

ARTEMIS II. AROUND THE MOON FOR ALL HUMANITY. pic.twitter.com/A509PHghY8 — The White House (@WhiteHouse) April 1, 2026

"Ніхто не наближається": Трамп про глобальне домінування

Одразу після виходу відео президент опублікував допис у своїй мережі Truth Social, де дав високу оцінку технічній потужності ракети Artemis II, назвавши її "однією з найпотужніших, коли-небудь побудованих людством". Проте головний акцент Трамп зробив на геополітичній та економічній перевазі США.

За словами лідера Білого дому, Америка сьогодні демонструє беззаперечну перемогу на всіх фронтах:

Економічно: США залишаються провідною силою світу.

Військово: Потужність армії не має аналогів.

За зірками: Місія Artemis II має закріпити статус США як космічної наддержави.

"Ми ПЕРЕМАГАЄМО у космосі, на Землі та скрізь між ними. Ніхто не наближається до цього! Америка не просто змагається, ми ДОМІНУЄМО, і весь світ спостерігає за нами", - наголосив Трамп.

Очікування запуску

Офіційний представник Білого дому повідомив телеканалу NBC News, що Дональд Трамп особисто стежитиме за запланованим запуском ракети безпосередньо зі своєї резиденції.

На завершення свого звернення президент закликав Боже благословення для "неймовірних астронавтів", команди NASA та "найвеличнішої нації, яка коли-небудь існувала".

Нагадаємо, що місія Artemis II є критично важливим етапом програми повернення людей на Місяць. Це перший пілотований політ до супутника Землі за понад пів століття, який має прокласти шлях для майбутньої висадки та подальшої експансії до Марса.